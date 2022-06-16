  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/06/2022 14:32

《融天納地－溫天納》券商潛在大裁員趨勢

　　《融天納地》筆者早前接受內地媒體訪問，討論香港券商市場呈現萎縮，出現潛在大裁員的
趨勢。報告相當值得參考，在２０２１年頭５個月，公開認購倍數超過千倍的就有５家。分析今
年至今抽新股的情況，公開認購倍數最高的新股僅僅為１３﹒８９倍，足以反映出今年抽新股的
熱情較去年同期有了很大程度下滑。

　　此外，今年以來，新上市的港股普遍出現跌破招股價。參考早前數據，已上市的１６家新股
中有１３家均跌破招股價，跌破招股價的新股佔據絕大多數。的確，今年以來香港ＩＰＯ市場確
實比較疲弱，主要是環球的利率走勢不斷上升，另外即是受到地緣因素的影響，包括環球通脹仍
在持續。疫情也導致部分企業不會選擇在這一段時間進行上市融資，同時，也會影響到金融中介
進行充分的盡職調查工作。

　　股價是否跌穿招股價還包含天時、地利、人和因素，目前影響比較大的主要是利率走勢、通
脹、疫情、地緣因素等等。環球商品價格的大幅波動也影響到了投資者布局。另外，投資新股的
有很多是內地投資者，疫情因素影響了其投資布局，如果缺乏內地投資者的參與，也會造成一定
的影響。
　　有業界友人指出，由於目前大部份的ＩＰＯ潛在項目都來自於內地，而內地和香港兩地關口
關閉，擬上市項目和中介機構等無法進行溝通，與海外ＰＥ和潛在的投資者也無法溝通，這導致
外商投資大減和就擬上市項目做出決定的能力大減。受疫情影響，目前各行業的企業普遍都出現
困難。在這種情況下，能達到上市要求的企業數量減少，尤其是現金流和現金充裕情況普遍都出
現惡化，達到上市規則要求的企業比以前減少了。由於疫情反復，存在不確定性，企業需要投入
的上市費用可能會白花，而且申請期間如果業績下滑對公司上市申請的影響也是很大。此外，上
市規則的收緊也會造成一定的影響。

　　擬申請上市的企業要判斷是否啟動上市，主要考慮幾個問題。其一是申請風險，也就是公司
能否達到上市規則的要求；其二是股票能否能賣掉，也就是股票認購和銷售的風險；其三是自身
的資金實力和財務情況，上市要花費一筆錢，實力不強的企業可能會撐不住。新股市場萎縮已經
影響到了整個證券行業的生態，不少券商乃至外資券商均存在一定的裁員現象，計劃今年內逐步
裁減證券部門等多個部門，以降低營運成本。目前，這種現象確實存在，且整體的情況並不樂觀

　　目前，項目少了，前景不明，不能開源就先節流，也有可能先裁掉一批，再請回便宜的填補
。小券商在這種行情下就可能要倒下了，目前生意不好，主要是市況因素，一二級市場倒掛比較
嚴重。美元債項目相比之前難度增加。
　　此外，裁員主要有兩個原因。一是股市低迷，股民入市的動力弱，市場萎縮導致機構銷售和
對散戶的經紀部門裁員，二是由於疫情封關導致來香港ＩＰＯ的宗數和融資金額減少。ＩＰＯ申
請影響到券商的業務，以及主要安排ＩＰＯ銷售的資本市場部。業務減少導致人員被裁。裁撤與
疫情判斷也有關，若在疫情剛開始時，落實人員自然流失，其實目前就無需特別裁員。縱觀目前
形勢及ＩＰＯ復甦期，估計職場需要等１至２年後才能明顯反彈。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS16/06/2022
【FOCUS】鮑公出「俗手」　遏通脹聽天由命
人氣文章財經熱話16/06/2022
雙語直播帶貨爆紅　教育股熱炒新東方在綫再飆六成累升六倍
人氣文章香港要聞16/06/2022
【美鷹加息】余偉文：不擔心大規模資金外流　陳茂波指港銀未需即時上調P
人氣文章專訪16/06/2022
【匯市專訪】鄭廣復：聯儲局異常大幅加息後　7月料恢復加息0.5厘
人氣文章財經熱話16/06/2022
《午市前瞻》專家指加息周期無礙港股穩中向好 蒙牛現價值博
人氣文章財經熱話16/06/2022
【美國加息】聯儲局進取加息無礙港股延續強勢！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金