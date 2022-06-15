《陸言堂－陳永陸》快狗打車（２２４６）具潛力，中長線現金認購

《陸言堂》快狗打車（０２２４６）近日正式招股，一提到ＧＯＧＯＶＡＮ的話，大家應該

耳熟能詳。集團擁有並經營兩大品牌：香港及亞洲其他國家地區有ＧＯＧＯＸ（前身為

ＧＯＧＯＶＡＮ，中國內地則有快狗打車。服務包括平台服務、企業服務及增值服務，業務覆蓋

亞洲五個國家及地區（即中國內地、香港、新加坡、韓國及印度）共３４０多個城市日，擁有約

２７﹒６百萬名註冊托運人及５﹒２百萬名註冊司機。根據弗若斯特沙利文的資料，按２０２１

年交易總額計，集團是中國內地第三大線上同城物流平台，亦是香港市場領導者，佔有率高達

５０﹒９％。快狗打車利用先進的技術和人工智能驅動的算法，創建能夠快速有效地響應動態用

戶需求的彈性物流解決方案，匹配系統及路線技術有助優化服務費、托運人支付的運費、司機收

入並最終優化集團的財務表現。



值得留意的是，快狗打車收入除了來自其知名的平台服務外，企業服務佔整體約５６﹒４％

（２０２１年度）。由於企業客戶具有經常性物流需求，包括超市、餐廳、建材供應商、家具零

售商、社區團購平台、電子商務平台及政府組織，集團通過提供定制物流方案，滿足客戶的不斷

變化的需求，從而由競爭對手中脫穎而出，達至持續增加用戶基礎，提高企業客戶粘性及滿意度

。四年間，企業客戶人數就由１６０００家上升超過一倍至３﹒９萬家，涵蓋中小企業及大型企

業。亦因為此，集團並沒有以過分的補貼與同業在平台服務作惡性競爭，從而持續改善集團的經

營狀況。



整個亞洲同城貨運市場規模逾３萬億元人民幣，目前互聯網同城貨運平台滲透規模約

１０００億元人幣，管理層認為未來５年內，相關市場年對年增速將達５０％。另外，公司未來

的增長點來自於持續拓展海外業務，優先以東南亞市場布局。疫情使企業物流需求增多，電商及

即時送貨的需求也明顯提升。去年底集團已在越南成立子公司，是重點發展地區，上市後將根據

每個國家的情況而制定當地的投資計劃。集團在上市聆訊前，已經通過內地的所有基本監管，包

括與網信辦、交通部等已進行溝通，強調在數據安全、勞動者權益保護等方面是合規，未來受內

地監管消息影響機會較低。今次上市基石投資者中有奇瑞商用車作，估計未來雙方在汽車領域上

有進一步合作。快狗打車現正招股中，集團具潛力，宜以現金認購作中長線持有。《獨立股評人

陳永陸》



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