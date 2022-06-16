【香港政情】林鄭：過去五年香港經歷重大轉折點，可能無可避免

《經濟通通訊社１６日專訊》香港回歸２５周年，在行政長官林鄭月娥任內，香港因為修例

風波，中央出手落實《港區國安法》，同時完善選舉制度，實行「愛國者治港」。林鄭接受《星

島》專訪時承認，過去五年是香港一個「好重大的轉折點」。她認為，這個轉折點在回歸中段的

時候發生，「可能都是無可避免」，指這五年發生的事是回到一國兩制的正軌，讓香港人特別是

政府官員明白到一國兩制，「是以一國為先一國為本」，亦令到官員做事更有「底氣」。

林鄭相信，一國穩固後，香港會進一步發展國際化、《基本法》保障的人權自由、以及高度

自治，令兩制發揮得更好。



＊任內發生轉折無可避免＊



林鄭相信任內發生的轉折是無可避免的，由２００３年到２０１２年反國教、２０１４年普

選行政長官被否決，再發生佔中、旺角暴動、立法會宣誓事件，「累積下去問題愈來愈大，香港

社會對於真正了解一國兩制的人愈來愈少，都是發展到很嚴重，出現衝突、有抗爭有暴力的時候

，就更加難處理。」

林鄭表示，香港回歸以來，連《基本法》２３條要求特區政府訂立的國家安全法律都沒有做

到，亦都在選舉制度出現不少漏洞，令議員不斷衝擊政府，甚至反對中央，更甚的是到外國要求

制裁香港。「自從２００３年２３條立法失敗後，歷任特首歷任局長，包括我早期，都迴避２３

條立法，撫心自問為何過去２３年那麼害怕。」



＊一國是根，兩制是水和養料＊



林鄭表示，如果過去五年沒有發生這些事，讓香港在中央指導出手之下，重回正確軌道

，未來一國兩制貫徹落實將會出現很大問題，但她不認為香港會因此變得接近內地城市，她引用

國家主席習近平的比喻，指一國是根，「這些全部都是憲法、基本法下給了我們的水和養分，我

們如果用得不好，樹就不壯，如果用得好，大樹就成蔭，未來香港就很好。」她表示對未來前景

非常之樂觀，以國際金融中心為例，看不到短期內地城市可以替代到香港這個國際金融中心。

「香港有兩制的優勢，基本法規定下我們沒有外匯管制，資金自由流通對國際金融中心很重

要，這是香港可以成功的要素。」林鄭說。（ｈｙ）（ｚｚ）

