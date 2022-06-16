【香港政情】司法機構就法院遙距聆訊展開為期三個月公眾諮詢

《經濟通通訊社１６日專訊》司法機構今日就《法院（遙距聆訊）條例草案》草擬本展開為

期三個月的公眾諮詢。為說明《條例草案》通過後將如何實施，司法機構亦草擬了相關實務指示

和操作指引，就遙距聆訊的運作提供行政及操作細節。司法機構誠邀法律專業人士、相關人士及

公眾在９月１５日或之前就有關《條例草案》、實務指示和操作指引的草擬本提交意見。

司法機構發言人表示，由於法律限制，現時刑事案件的聆訊大多未能遙距進行。至於民事法

律程序，雖然不存在法律限制，但亦沒有法律條文列明遙距聆訊的相關事宜該如何處理。《條例

草案》提供清晰的法律依據，使法官和司法人員在考慮所有相關情況及司法公開和聆訊公正兩大

原則後，而認為情況合適的話，可於各級別法院及審裁處命令進行遙距聆訊。



＊循序漸進實施＊



發言人稱，《條例草案》提供總體框架，讓所有類型的法律程序均可使用遙距聆訊。司法機構

計劃採用循序漸進的實施方式，在首階段將若干法律程序，例如刑事審訊，以及若干人士豁除於

《條例草案》的適用範圍以外。

司法機構會因應諮詢期內收到的意見，對《條例草案》、實務指示和操作指引的草擬本作適

當修改，然後向立法會提交《條例草案》。（ｃｌ）

