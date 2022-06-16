【外圍經濟】基本金屬價格上升，中國經濟數據略好於預期

《經濟通通訊社１６日專訊》在中國公布的經濟數據略好於預期後，鎳和鋁及大多數其他基

本金屬的價格一起攀升。中國５月份工業產值較上年同期增長０﹒７％，表明中國經濟溫和回升

。

近幾個月以來，隨著中國利用限制措施應對新冠疫情，金屬價格受到重創，而通脹飆升可能

會引發貨幣政策收緊，從而破壞經濟增長。

在中國的金屬市場，上個月的鋁產量繼續擴大至歷史新高，國內消耗則因限制措施而有一些

影響。（ｒｃ）

