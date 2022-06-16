  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/06/2022 15:04

【外圍經濟】基本金屬價格上升，中國經濟數據略好於預期

　　《經濟通通訊社１６日專訊》在中國公布的經濟數據略好於預期後，鎳和鋁及大多數其他基
本金屬的價格一起攀升。中國５月份工業產值較上年同期增長０﹒７％，表明中國經濟溫和回升

　　近幾個月以來，隨著中國利用限制措施應對新冠疫情，金屬價格受到重創，而通脹飆升可能
會引發貨幣政策收緊，從而破壞經濟增長。
　　在中國的金屬市場，上個月的鋁產量繼續擴大至歷史新高，國內消耗則因限制措施而有一些
影響。（ｒｃ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話16/06/2022
【油股受壓】油價下季難大升　持有油股盡快離場！
人氣文章香港政情16/06/2022
【特區新班子】新班子名單曝光　陳國基升任政務司長　陳茂波連任
人氣文章FOCUS16/06/2022
【FOCUS】鮑公出「俗手」　遏通脹聽天由命
人氣文章財經熱話16/06/2022
雙語直播帶貨爆紅　教育股熱炒新東方在綫再飆六成累升六倍
人氣文章香港要聞16/06/2022
【美鷹加息】余偉文：不擔心大規模資金外流　陳茂波指港銀未需即時上調P
人氣文章專訪16/06/2022
【匯市專訪】鄭廣復：聯儲局異常大幅加息後　7月料恢復加息0.5厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金