【企業盈喜】開明投資（００７６８）料全年虧損減１００％

《經濟通通訊社１６日專訊》開明投資（００７６８）公布，預期截至３月３１日止年度錄
得虧損，可能較去年度的虧損約８７０萬元減少約１００％。
該集團指，虧損主因按公平值於損益帳列帳財務資產之已變現及未變現虧損淨額轉為已變現
及未實現收益所致。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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