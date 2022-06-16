【企業盈警】沿海家園（０１１２４）料全年擴至最少９﹒４億元

《經濟通通訊社１６日專訊》沿海家園（０１１２４）公布，預期截至３月３１日止年度虧

損不少於９﹒４億元，比去年度虧損約２﹒８１億元有所擴大。

該集團指，虧損增加主因交出土地的損失，及發展中物業及已竣工待售物業確認之減值虧損

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該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）

