【企業盈警】新源萬恒（０２３２６）料全年虧損減少最多九成

《經濟通通訊社１６日專訊》新源萬恒控股（０２３２６）公布，預期截至３月３１日止年

度虧損比去年度虧損約３７９１萬元減少８０％至９０％。

該集團指，虧損下降主因實施緊縮措施，行政開支減少，以及去年度已終止經營業務應佔虧

損２３００萬元，而期內毋須記錄來自該已終止經營業務盈虧。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

