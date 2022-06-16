【企業盈警】森馬（０１９５３）預計中期純利跌不少於５５％

《經濟通通訊社１６日專訊》森馬（０１９５３）公布，預計截至４月３０日止中期純利比
去年同期純利１４８０萬令吉跌不少於５５％。
該集團指，純利下跌主因銷售成本上升導致毛利率下跌，因材料價格上漲及由於馬來西亞建
築工人的市場短缺導致勞動力成本及分包商成本增加。
該集團預期將於本月３０日或之前公布業績。（ｗｈ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|中國故事15/06/2022
《神州經脈》經濟數據略改善 滬綜指守三千三 成交見半年高
|財經熱話15/06/2022
大家樂盈利大幅倒退 餐飲消費板塊恐續受困疫情反彈通關無期
|市場動向15/06/2022
疫後復「商」秘笈 中銀香港全方位支援中小企拓展業務
|財經熱話15/06/2022
【美國加息】聯儲局加息步伐點影響美股？
|財經熱話15/06/2022
數據勝預期內險股炒落後 摩通來祝福 平保有睇頭！
|FOCUS15/06/2022
【FOCUS】「三駕馬車」全勝預期 惟多個分項仍收縮
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰