【企業盈警】森馬（０１９５３）預計中期純利跌不少於５５％

《經濟通通訊社１６日專訊》森馬（０１９５３）公布，預計截至４月３０日止中期純利比

去年同期純利１４８０萬令吉跌不少於５５％。

該集團指，純利下跌主因銷售成本上升導致毛利率下跌，因材料價格上漲及由於馬來西亞建

築工人的市場短缺導致勞動力成本及分包商成本增加。

該集團預期將於本月３０日或之前公布業績。（ｗｈ）

