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16/06/2022 07:53

【企業盈警】星光文化（０１１５９）預期全年虧損擴至３﹒９億元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》星光文化（０１１５９）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損約３﹒９１億元，比去年度虧損約１﹒６２億元有所擴大。
　　該集團指，有關虧損增加約２﹒２８億元乃由於毛損增加約６７２０萬元，電影投資減值虧
損增加約８０２０萬元，預付款項、其他應收款項及其他資產減值虧損增加約１﹒５２億元，惟
部分被金融及衍生金融負債公平值變動收益增加約６９４０萬元所抵銷。（ｗｈ）

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