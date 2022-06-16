【企業盈警】星光文化（０１１５９）預期全年虧損擴至３﹒９億元

《經濟通通訊社１６日專訊》星光文化（０１１５９）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損約３﹒９１億元，比去年度虧損約１﹒６２億元有所擴大。

該集團指，有關虧損增加約２﹒２８億元乃由於毛損增加約６７２０萬元，電影投資減值虧

損增加約８０２０萬元，預付款項、其他應收款項及其他資產減值虧損增加約１﹒５２億元，惟

部分被金融及衍生金融負債公平值變動收益增加約６９４０萬元所抵銷。（ｗｈ）

