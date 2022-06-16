【企業盈警】生興控股（０１４７２）預期全年純利按年跌５０％

《經濟通通訊社１６日專訊》生興控股（０１４７２）公布，預期截至３月３１日止年度純

利按年跌約５０％，至１３２０萬元。

該集團指，純利大幅減少主因原材料成本和分包成本增加導致毛利率減少；香港特別行政區

政府根據防疫抗疫基金下推出的保就業計劃提供的工資補貼減少，以及出售按公平值計入損益的

金融資產的收益淨額減少。

該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）

