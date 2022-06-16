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16/06/2022 08:25

【大行炒Ｄ乜】麥格理維持蔚小理目標評級，花旗降中海油服至賣出

　《經濟通通訊社１６日專訊》表列大行最新評級及目標價：
　
　　　股份╱編號　　大行╱券商　　　　目標價變動　　　　　評級變動　　　前收市價　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　（元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　蔚來　　　　　麥格理　　　維持２１５﹒００　　　維持跑贏大市　１４９﹒１０
　　（０９８６６）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　小鵬　　　　　麥格理　　　維持１５０﹒００　　　維持跑贏大市　１０６﹒１０
　　（０９８６８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　理想　　　　　麥格理　　　維持１２６﹒３０　　　維持跑贏大市　１２９﹒４０
　　（０２０１５）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　中海油服　　　　花旗　　　　９﹒８４→７﹒８０　　買入→賣出　　　８﹒９１　
　　（０２８８３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　頤海國際　　　招商證券　　２３﹒３０→２３﹒１０　　維持中性　　２３﹒４０　
　　（０１５７９）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　郵儲行　　　招商證券　　　７﹒９０→７﹒９１　　　維持買入　　　５﹒８９　
　　（０１６５８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　表列較早前部分大行評級及目標價：
　
　股份╱編號　　大行╱券商　　　　　目標價變動　　　　　　評級變動　　　前收市價　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　　（元）　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪　　　　匯證　　　３７３﹒００→４０７﹒００　　維持買入　　２９５﹒８０
（０１２１１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　贛鋒鋰業　　　　大摩　　　１６３﹒００→１１６﹒４３　維持增加比重　１１０﹒８０
（０１７７２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　平保　　　　　瑞信　　　　　　維持７０﹒００　　　　維持跑贏大市　５０﹒５５　
（０２３１８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　大和　　　　４４﹒００→３８﹒００　　　維持賣出　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｅｒ）

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