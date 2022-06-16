【大行炒Ｄ乜】麥格理維持蔚小理目標評級，花旗降中海油服至賣出

《經濟通通訊社１６日專訊》表列大行最新評級及目標價：



股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價

（元） （元）

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蔚來 麥格理 維持２１５﹒００ 維持跑贏大市 １４９﹒１０

（０９８６６）

小鵬 麥格理 維持１５０﹒００ 維持跑贏大市 １０６﹒１０

（０９８６８）

理想 麥格理 維持１２６﹒３０ 維持跑贏大市 １２９﹒４０

（０２０１５）

中海油服 花旗 ９﹒８４→７﹒８０ 買入→賣出 ８﹒９１

（０２８８３）

頤海國際 招商證券 ２３﹒３０→２３﹒１０ 維持中性 ２３﹒４０

（０１５７９）

郵儲行 招商證券 ７﹒９０→７﹒９１ 維持買入 ５﹒８９

（０１６５８）

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表列較早前部分大行評級及目標價：



股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價

（元） （元）

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比亞迪 匯證 ３７３﹒００→４０７﹒００ 維持買入 ２９５﹒８０

（０１２１１）

贛鋒鋰業 大摩 １６３﹒００→１１６﹒４３ 維持增加比重 １１０﹒８０

（０１７７２）

平保 瑞信 維持７０﹒００ 維持跑贏大市 ５０﹒５５

（０２３１８）

大和 ４４﹒００→３８﹒００ 維持賣出

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（ｅｒ）

