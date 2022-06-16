【大行炒Ｄ乜】麥格理維持蔚小理目標評級，花旗降中海油服至賣出

《經濟通通訊社１６日專訊》表列大行最新評級及目標價：
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
（元） （元）
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蔚來 麥格理 維持２１５﹒００ 維持跑贏大市 １４９﹒１０
（０９８６６）
小鵬 麥格理 維持１５０﹒００ 維持跑贏大市 １０６﹒１０
（０９８６８）
理想 麥格理 維持１２６﹒３０ 維持跑贏大市 １２９﹒４０
（０２０１５）
中海油服 花旗 ９﹒８４→７﹒８０ 買入→賣出 ８﹒９１
（０２８８３）
頤海國際 招商證券 ２３﹒３０→２３﹒１０ 維持中性 ２３﹒４０
（０１５７９）
郵儲行 招商證券 ７﹒９０→７﹒９１ 維持買入 ５﹒８９
（０１６５８）
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表列較早前部分大行評級及目標價：
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
（元） （元）
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比亞迪 匯證 ３７３﹒００→４０７﹒００ 維持買入 ２９５﹒８０
（０１２１１）
贛鋒鋰業 大摩 １６３﹒００→１１６﹒４３ 維持增加比重 １１０﹒８０
（０１７７２）
平保 瑞信 維持７０﹒００ 維持跑贏大市 ５０﹒５５
（０２３１８）
大和 ４４﹒００→３８﹒００ 維持賣出
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（ｅｒ）
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