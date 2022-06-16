《日入而息》本港銀行未跟隨美加息，英國加息０﹒２５厘符預期

《今天重點》

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新班子名單曝光，陳國基升任政務司長，陳茂波連任

陳茂波稱美加息令環球經濟受壓，本港物業市場仍平穩

余偉文稱港美息差擴闊促套息交易，不憂資金大幅外流

匯豐維持最優惠利率５厘不變；恒生（０００１１）維持最優惠利率於５厘不變；渣打香港維持

最優惠貸款利率於５﹒２５厘不變；中銀香港維持最優惠利率於５厘不變

渣打（０２８８８）美國加息符預期，料７月份至少再加５０點子；渣打料本港上半年經濟負增

長，全年經濟僅增０﹒２％

證監會表示中國光大證券（香港）因違反打擊洗錢規定被罰款３８０萬

本港首四月商品整體出口貨量按年跌６％，進口跌６﹒９％

香港新增本地確診１０８５宗，輸入個案９４宗；歐家榮稱如確診者與家人共用洗手間，會安排

到竹篙灣；要求院舍每天進行快測，冀加強院友接種率；預期未來一段時間本港確診維持千宗水

平

英倫銀行宣布加息０﹒２５厘，為連續第五次加息行動

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《即日市況》

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恒指全日低收４６２點報２０８４５，科指低收１５６點報４５４７

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒６１％三千三得而復失，煤炭股急挫

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《美元匯價》

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美匯後市料於高位震盪

歐元最新報１﹒０３９９╱０３，日圓最新報１３３﹒１３╱１４

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《公司資訊》

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ＧＯＧＯＸ（０２２４６）國際配售傳已獲超額認購

京東（０９６１８）消費券為多地整體消費帶來逾十倍槓桿效應

光大永年（０３６９９）冀透過物管服務增加收入，資金充裕聚焦收購優質資產

銀娛（０００２７）旗下兩娛樂場今起停運，員工調派至其他地方工作

騰訊（００７００）微信、騰訊視頻等內部海量自研業務已實現全面上雲

中國聯通（００７６２）委任陳雅慧為公司秘書

據報火幣科技（０１６１１）泰國公司被吊銷牌照，７月起關閉

聯交所對安山金控（０００３３）五名前董事的紀律行動

築友智造（００７２６）獲退稅逾７８００萬元人民幣，增現金流助營運

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《國企紅籌》

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海螺水泥（００９１４）擬發行不超１００億元人民幣的中期票據

哈爾濱電氣（０１１３３）郭宇辭任公司副總裁職務

中遠海發（０２８６６）董事長王大雄辭任，劉沖接任

中國電力（０２３８０）與河南商丘市簽訂新能源項目戰略合作協議

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《神州民企》

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四環（００４６０）附屬兩款新藥於大中華與上藥新亞達獨家授權許可

證監會表示滙景控股（０９９６８）股權高度集中

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《中國要聞》

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信通院夥華為、百度等組建虛擬現實與元宇宙產業聯盟

胡潤首發中國元宇宙潛力企業榜，大灣區企業佔逾兩成

深圳恢復跨省遊、鼓勵戶外遊，要求精準實施熔斷機制

上海推出１３個特色產業園區，包括２個元宇宙園區

反壟斷立法將二審：進一步明確平台經濟具體適用規則

上海３２２個重大項目簽約，總投資５６５８億元人民幣

上海發布元宇宙等四個「新賽道」投資促進方案

傳江蘇下達粗鋼產量壓減任務

發改委表示ＣＰＩ能完成全年３％左右的預期目標；推動一攬子政策落地見效，推動經濟重回正

軌

上期所擴展「期貨穩價訂單」至石油瀝青等能化品種

上海票據交易所發文提示票據數據信息安全風險

滬銀保監表示去年興業、浦發等４銀行信用卡投訴量破萬

人行續１００億逆回購利率持平，完全對沖到期量

楊潔篪稱金磚國家要踐行真正多邊主義，實現合作安全

韓正要求積極挖掘煤炭增產潛力，確保今年用電安全

滬浙簽署深化小洋山區域合作開發框架協議

廣州第二批集中供地推１４宗地塊，起始總價２５３億

測算表示５月７０城新樓價格指數同比轉跌，六年半首次

統計局表示５月７０城樓價環比降勢緩，同比下降城市增；房企半月內披露逾３百億擬出售或完

成轉讓資產

保險保障基金法律事務部原總監符飛受查

上海５家銀行聯合授信５００億支持本地文旅業恢復

內地首五月財政收入降１０﹒１％，支出增５﹒９％

廣東地方債開售利率２﹒６８％，多間銀行迅速售罄

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《寶島快訊》

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台股收跌１％，報１５８３８﹒６１點

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《其他消息》

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無綫電視前員工涉煽惑他人刑毀，３罪成立囚１年

政府收回粉嶺第４８區１９幅私人土地擬建４０００伙公屋

出席七一回歸活動官員據報酒店隔離期縮短至三日

司法機構就法院遙距聆訊展開為期三個月公眾諮詢

林鄭稱過去五年香港經歷重大轉折點，可能無可避免；林鄭歡迎南沙方案，籲社會各界積極把握

機遇

黃柳權稱一國兩制行得通、辦得到、得人心

陳茂波稱香港正研究碳市場發展相關監管模型

李家超稱一國兩制曾面對極大挑戰，將加強對外宣傳本港司法制度

證監會表示中國光大證券（香港）因違反打擊洗錢規定被罰款３８０萬

陳朗昇競逐連任記協主席：因無人參選而決定「補位」

香港故宮文化博物館與太古地產開展「雙城青年文化人才交流計劃」

前任特首辦滿座，林鄭獲配太古廣場辦公室

本港首四月商品整體出口貨量按年跌６％，進口跌６﹒９％

澳門當局敲定博彩法最終草案，最快６．２１交立法會表決

立法會通過調高破欠基金特惠款項上限，議員促減化申請流程

詹培忠父子涉隱瞞「買殼」被控詐騙，押後至１０﹒２５再訊

賭王二房太太藍瓊纓離世，享年７９歲

部分微信支付今早無法完成交易，目前已完全恢復

鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程涉合謀定價遭競委會入稟

金管局紐約時段再承接逾１３８億港元沽盤

屋宇署４月批出２１份建築圖則及１６份入伙紙

ＢｏＣ Ｐａｙ加推優惠３折搶ｉＰｈｏｎｅ １３

深股通額度全日用２８億元，外資連續三日淨流入；滬股通額度全日用４５﹒５億元，外資流入

４４﹒５億元

八達通領消費券今日可領第一階段尾期一千元

消費券ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ最高抽８８元回贈

利嘉閣按揭表示本港年底或有加息壓力，新盤買家宜選即供付款計劃

利豐研究中心預測今年中國ＧＤＰ增速將達４－４﹒５％

富通保險夥新世界口罩推出「富通森林特別版」口罩

中金料下半年中國經濟增速反彈至５﹒５％左右，房地產或量穩價升

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《特區新班子》

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傳何永賢任房屋局長成鐵三角，林世雄謝展寰入閣

傳前港龍「一哥」丘應樺接替邱騰華出任商經局局長

傳葉劉任行會召集人，李慧琼吳秋北有機「入局」

新班子名單曝光，陳國基升任政務司長，陳茂波連任

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《美鷹加息》

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一個月港元拆息高見０﹒５８厘，港美息差擴闊

中銀香港料７月底聯儲局仍加息半厘或四分三厘

余偉文稱港美息差擴闊促套息交易，不憂資金大幅外流

利嘉閣表示大手加息非常態，料本港樓市漸回復活力

匯豐維持最優惠利率５厘不變

恒生（０００１１）維持最優惠利率於５厘不變

渣打（０２８８８）美國加息符預期，料７月份至少再加５０點子；渣打香港維持最優惠貸款利

率於５﹒２５厘不變

經絡料一個月拆息月底見０﹒８厘，或加速銀行上調Ｐ

美加息０﹒７５厘２８年來最大加幅，港息料維持不變

美聯表示拆息有上調趨勢，惟封頂機制未令供樓壓力大增

陳茂波稱美加息令環球經濟受壓，本港物業市場仍平穩

瑞銀財管：美７月或加快緊縮步伐，調低年底標指目標

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《新冠肺炎》

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香港新增本地確診１０８５宗，輸入個案９４宗

學校呈報１１３宗確診，迦南幼稚園有班別３人確診

北京新增１３宗本土感染，天堂超市酒吧疫情趨緩

上海昨日社會面現２例陽性感染者，兩地升中風險

全國昨新增本土陽性８０宗，北京爆疫酒吧被吊銷執照

台灣新增６﹒３萬宗本土確診，多１６８宗死亡

國家民航局再發熔斷指令，涉南航東航航班

餐飲業冀當局澄清是否所有可賣酒餐廳均要顧客快測

歐家榮稱如確診者與家人共用洗手間，會安排到竹篙灣；要求院舍每天進行快測，冀加強院友接

種率；預期未來一段時間本港確診維持千宗水平

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