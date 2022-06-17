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17/06/2022 14:52

【內房困局】穆迪：過去９個月對高收益內房發出９１次降級

　　《經濟通通訊社１７日專訊》多家內房企業自去年起深陷債務危機。評級機構穆迪發表研報
指，該行在過去９個月對高收益債券的中國房企發出９１次降級創紀錄。穆迪所覆蓋日本以外亞
洲高收益企業類別中，投機性評級為「Ｂ３負面」或更低的佔比提高到３０﹒５％的歷史新高，
按年增加近１倍，同時高於２００９年５月環球金融海嘯期間的２７﹒３％。
　　　報告指出，部分中國房地產開發商的債券評級被下調不止一次，現時穆迪評級為Ｂ３負面
或更低的名單上包括恒大（０３３３３）、綠地控股（滬：６００６０６）、雅居樂
（０３３８３）、融創（０１５１６）、龍光集團（０３３８０）、佳兆業（０１６３８）　和
富力（０２７７７）　。
　　穆迪報告表示，隨著信貸條件收緊，美元債券市場對亞洲高收益債券發行人保持相對關注。
今年首五個月高收益債券發行量較去年同期下跌９３％至１２億美元。（ａｃ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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