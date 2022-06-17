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即市新聞

17/06/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》美股長期熊市已經來臨？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％
，局勢則分別屬於向好和向淡。歷時逾十年的美國低息期已告完結，根據傳統經濟理論，加息不
利股市。然而，近期美股已經累積了巨大的跌幅，應已於很大程度上反映了此利淡因素。當然，
不少投資者都在憂慮滯漲的出現，但本欄認為這還需多一些數據去確認，而期間不時出現的利好
消息會令大市的跌勢放緩，甚至讓短中期反彈出現，短線投機者與中線投資者可找到圖利的機會

　　另一方面，對長線投資者而言，本周初部分市場分析員簡單地以一、兩條移動平均線，去斷
定美股熊市（相信他們指的是長期）已經來臨，筆者未敢苟同，因這從來不是可靠的技術分析方
法。此外，即使美股已經進入了長期熊市周期，鑑於美國經濟與中國經濟現正處於不同周期中，
前者需要加息，後者卻需要減息，資金有可能從美股流往內地股市與港股。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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