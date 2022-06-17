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17/06/2022 08:55

《盤前攻略》環球央行持續加息，港股料低開數十點

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國聯儲局宣布加息０﹒７５厘後，將今年經濟增長預期由
２﹒８％下調至１﹒７％，其他央行亦紛紛宣布加息，瑞士央行更是１５年來首次加息，市場擔
心大幅加息或引發經濟衰退，美股三大指數受挫。道指大跌逾７４０點，不但創去年１月以來首
次跌破三萬點心理關口，更逼近熊市邊緣；納指亦瀉逾４％。
　　中概股跟跌。科網股方面，萬國數據（ＧＤＳ）挫８﹒０９％，報２７﹒１４美元；網易
（ＮＴＥＳ）挫７﹒８１％，報９４﹒７７美元；阿里巴巴（ＢＡＢＡ）跌６﹒０９％，報
１０１﹒４５美元；百度（ＢＩＤＵ）跌５﹒１４％，報１３７﹒３８美元；愛奇藝（ＩＱ）、
嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）跌逾４％；微博（ＷＢ）、京東（ＪＤ）跌逾３％。汽車股方面，剛公布
新車款的蔚來（ＮＩＯ）與小鵬跌逾４％；理想（ＬＩ）跌逾２％。

＊阿里巴巴ＡＤＲ跌近３％＊

　　恒指夜期跌２１２點，報２０５３３點；ＡＤＲ港股比例指數跌１７４點，報２０６７１點
。ＡＴＭ股ＡＤＲ報跌，阿里巴巴（０９９８８）ＡＤＲ較港股跌２﹒７９％，折合約
９９﹒５４港元；騰訊（００７００）及美團（０３６９０）ＡＤＲ分別較港股跌１﹒３７％及
１﹒０９％。隔晚油價升２％，惟中石油（００８５７）ＡＤＲ受壓，較港股跌３﹒４５％，折
合約３﹒９５港元。

＊匯控短線料４８至５２元上落＊

　　外圍股市下跌料會拖低港股今天表現。有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數報２０７２５
點，跌２７點，預示本日港股輕微低開數十點。
　　多國央行相繼加息，相信銀行股表現較好。當中，匯控（００００５）仍受制於各條主要平
均線，１０天線仍下跌，惟股價在４８元附近現支持，正向上修補５月２５日的上升裂口，而「
一底低於一底」形態尚未受破壞，短線料在４８至５２元水平之間上落，投資者可於現價買入炒
波幅。（ｅｒ）

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