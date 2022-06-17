《窩輪匯智－劉嘉輝》ＣＡＬＬ輪變價內，為何要轉倉？

《窩輪匯智》科技股板塊本周表現平平，重磅股騰訊（００７００）及阿里（０９９８８）

等現顯著調整，惟京東（０９６１８）周五（１７日）逆市向上，全周計仍錄得逾４％的升幅，

並已連續第三周向上。本周為京東「６１８」購物節，大行對「６１８」促銷活動看法正面，上

調對京東「６１８」商品交易總額，最樂觀預測至３８８８億元人民幣，按年增長最多１３％，

重申「買入」評級。

京東股價水漲船高，由６月初重上２２０元後動力增加，近日成功收復１００天線，再上試

２６０元的阻力區。市場上京東的窩輪產品中，我們發行的認購證有不少已由價外變為價內，個

別更變成深入價內，以１２６１４為例，今年９月到期，行使價２０７﹒８９１，截至周五價內

程度已有兩成，輪價收報０﹒６６元，而當京東股價於５月底時為２００元以下之際，當時該認

購證尚為輕微價外，價格約為０﹒２７元，即是說該證不消一個月已升逾倍，深入價內。另外分

別於２３７元（９月到期）及２５０元附近（１１月到期）的兩隻認購證亦同樣變為價內，價格

已升至四毫多及五毫多。

投資者或會問，既然已變為價內，不如將它當成正股坐到結算？為何要採取轉倉的策略？

要解答這個問題，首先投資者要先問自己，入場買窩輪的原意是甚麼。舉例說，投資者買入

一隻價外、即行使價高於正股現價的認購證看好正股時，該投資者只付出時間值，過了若干時間

及消耗時間值後，當正股發力向上，股價升至高於正股現價時（假設股息為零），即是說一隻窩

輪已由價外變為價內，投資者便開始賺取價內值。

因此，當正股升至目標價後，投資者不妨考慮「見好即收」，趁有內在值時，先沽出鎖定利

潤，再將部分利潤轉倉至價外或貼價之選，以時間值再換取賺內在值的機會，繼續參與正股上升

機會。若股價出現掉頭向下，損失亦只是時間值，早前獲利的內在值仍能「袋袋平安」。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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