《金碩良言－黃俊碩》優化稅制及進入境政策，維持提升香港競爭力

《金碩良言》香港能夠作為亞太區首屈一指的國際金融中心，其中一個最主要因素，莫過於

香港能夠吸引及匯聚亞太區，甚至全球頂尖的金融及專業服務業人才。然而，在過去的黑暴及新

冠疫情的接連夾擊下，香港無可避免出現人才流失的情況；因此，如何重新吸引頂尖人才回港發

展事業，對強化及鞏固香港國際金融中心地位，提升香港競爭力致為關鍵。

人才選擇甚麼地方發展事業及安生立命的考慮因素有很多，不過，香港作為國際金融中心擁

有一流的軟硬件配置，本身對全球頂尖人才有著深厚的吸引力。而人才最終選擇是否來港發展，

可能只有兩個關鍵的考慮因素：



一，香港的稅制是否具有優勢及競爭力，令人才有更大的發展空間

二，香港是否有便利的出入境政策，讓人才可以以香港為根據地，便捷地往來具有商機的地

方，開拓業務。

而上述兩點，正正是特區政府需要加緊努力的地方。



香港過去一直以來都是以簡單低稅制聞名海外，不過，隨著「ＢＥＰＳ ２﹒０」（即是：

國際防止稅基侵蝕及利潤轉移稅務改革方案２﹒０）的即將生效，香港傳統簡單低稅制的稅務優

勢可能會受到影響。

當然在這個大環境下，特區政府都有推出不同新的稅務優惠政策，提升香港競爭力，當中包

括：財政司司長陳茂波在今年財政預算案提出，為單一家族辦公室提供稅務優惠政策，與及，在

周三立法會首讀，為某些船舶代理商、船舶管理商及船舶經紀商提供利得稅寬減的條例草案等。

對於特區政府推出新的稅務優惠政策，提升香港的競爭力，筆者及不少金融、專業服務業人

士都表示歡迎及支持當局的決定。不過，特區政府推出的有關稅務優惠政策，相對於我們的最主

要競爭對手：新加坡以言，只可以算是大致持平，甚至有所不足。

就以家族辦公室為例，新加坡早於多年前經已對單一家族辦公室進行免稅，並豁免家族辦公

室申領牌照，而家族辦公室產品及收入來源的免稅範圍更比香港廣闊，甚至給予家族辦公室持有

人及其家屬新加坡永久居留權，上述有關措施成功吸引不少資金落戶新加坡。因此，新一屆特區

政府需要制定一些比新加坡更為進取的稅務優惠政策，提升香港的競爭力。

除了稅務優惠政策的吸引力有待提升之外，如何設立一套既能滿足防疫需要，同時便利人

才進出香港的出入境政策，對挽留及吸引人才來港極為重要。現時香港因應對新冠疫情所制定的

出入境防疫隔離政策，一方面，令海外的人才對香港卻步，同時，亦令香港的人才無法到不同地

區工作、處理業務、開拓商機，令香港淪為獨島。筆者明白在經濟發展與防疫之間需要取得平衡

，但現時出入境防疫政策亦同時需要作出重新審視，扭轉目前的困境。

在海外疫情依然反覆下，進一步放寬對海外人士入境防疫隔離政策，毫無疑問是存有一定的

難度。因此，筆者期望新一屆特區政府可以與內地商討，在未能全面與內地免檢疫通關時，爭取

設立一些特定免檢疫通關名額，讓一些有緊急需要的市民、中港兩地業務的專業人士，在合乎特

別的條件下，例如：完成接種三劑疫苗、全程使用港康及粵康碼等，可以免檢疫往返內地及香港

，避免香港陷入對外不能通，對內都不能通的困境。

具有競爭力的稅制，能夠為人才提供更大的發展空間；便利及安全的出入境政策，則方便人

才在不同地區開展事務。因此，筆者期望下一屆政府能夠在稅制及出入境政策多下一些功夫，進

一步鞏固及推升香港對人才的吸引力，令香港國際金融中心的地位更為牢固。

《立法會會計界議員 黃俊碩》



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