《缸邊隨筆－石鏡泉》加息真無事？

《缸邊隨筆》昨日（１６日）３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：１０；下跌板塊：２３。



至４：３０收，上升板塊：１；下跌板塊：３２。



前市恒指收：２１３０８。



昨市恒指收：２０８４５﹒４３；跌４６２﹒７８。



前市期指收：２１２０９。



昨市期指收：２０７４５，跌４６４。



前市低水：９９；昨市低水：１００。



前市大市成交：１４９０﹒６５億元。



昨市大市成交：１５８４﹒８６億元，增９４﹒２１億元。



前市期指成交：１０９３０８張。



昨市期指成交：１３５２３０張，增２５，９２２張。



美儲局公布加息後，美港市場一度興奮，美股曾升８００點，港股開市也彈升２００多點，

結果？



美股昨日在亞洲市已跌去前晚「慶祝」之升幅，港股更即日反艇，一度跌逾６００點。如以

昨日高位計，是跌去８００點，是否已經跌夠？恐怕不，因為今次的加息是真正加息周期之始。



市場仍有分析認為，過去８次美儲局議息之後，市場都見升。但如細看一個較長遠趨勢，是

自２０２１年１２月之後，美股已在美儲局議息會議，雖見反彈，但是終跌。今次亦將一樣，何

故？



（１）市場預期高通脹臨，美儲局不能不大加息，以前美儲局一直謂通脹是暫時性的看法是

錯的。



（２）２０２２年６月之後美儲局除加息外，尚有縮表，每月會縮９８０億。



加息會抽緊市場資金，縮表亦會抽緊市場資金，雙重夾擊。今時與之前的同加息幅度，其緊

縮資金效應會較大。



這個抽緊資金的金剛箍，是會愈來愈收窄。在六個月及之後，就會「箍」到頭筋現，連孫悟

空也會叫「師父，唔好呀！」。鮑威爾這位師父會怎辦？不知，走著瞧。



重複今周一在《投資理財周刊》文最後一段：目前，還是忍手些好，免「早」知變乞兒。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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