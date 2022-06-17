《盤後部署》京東６１８購物節報喜，港股下周有望重上二萬一千四

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚（１６日）美股三大指數繼續下跌，當中道指急挫７４１
點，自去年１月以來首次失守三萬關。港股今天早段跟跌，低開１２８點報２０７１６，惟之後
重拾升勢，半日升１６３點報２１１０９，午市初段升幅擴大，高見２１１４５，之後維持窄幅
上落。恒指收報２１０７５，升２２９點或升１﹒１０％，主板成交１８６３﹒１５億元。國企
指數報７３６７，升１０８點或升１﹒４９％。恒生科技指數報４６５３，升１０６點或升
２﹒３３％。
內地股市同樣報升。上證綜合指數報３３１６，升３１點或升０﹒９６％，成交
４９７２﹒５２億元人民幣。深證成份指數報１２３３１，升１８０點或升１﹒４８％，成交
３２０１﹒５７億元人民幣。
恒指今天低開高收，連續兩日在２０６９７反彈，再結合本周二（１４日）低位２０７１７
，相信恒指在２０７００有支持。恒指目前仍受制於１０天線，惟此線跌勢略為放緩，下周初會
有京東等電商在「６１８」購物節銷情的消息，當中京東近日再報捷，在露營用品、「預製菜」
等商品成交額按年提高，相信有助港股短線回升至２１４００水平。
＊港交所回至３４０元水平值博＊
在藍籌科技股ＡＴＭＸＪ之中，美團（０３６９０）及京東（０９６１８）升勢較強，京東
更成為全日表現最佳藍籌，升６﹒０９％，報２６１﹒２元；美團就升５﹒２３％，報
１９９﹒１元。汽車股反彈，比亞迪（０１２１１）今天最高見３００﹒２元，午市就在２９８
元水平有阻力，尾段升幅收窄，收市升０﹒７６％，報２９３元；蔚來（０９８６６）延續上日
升勢，收市漲２﹒６４％，報１５９﹒４元；小鵬（０９８６８）及理想（０２０１５）分別升
５﹒４９％及７﹒６９％。部分餐飲股亦造好，海底撈（０６８６２）、九毛九（０９９２２）
升逾４％；潤啤（００２９１）就升３﹒３５％。
部分強勢教育股有回吐。新東方在綫（０１７９７）結束過去９個交易日的升勢，早段曾挫
逾１３％，其後升幅一度擴大至逾１８％，收市跌１２﹒５９％，報２５元；隔晚美股低收的新
東方（０９９０１）跌６﹒０５％，報１６﹒４６元；思考樂（０１７６９）、天立教育
（０１７７３）均先開高後走低，日內挫逾兩成；中教（００８３９）就跌４﹒７％。
俄羅斯交易所據報下周一開始，容許當地經紀買賣１２隻港股，包括多隻重磅藍籌股。消息
刺港交所（００３８８）上升２﹒０６％，報３５６元。在日線圖上，股價今天企穩在２０天線
之上，１０天及２０天線趨勢仍向上，惟近日在３４０至３６０元上落，相信正處整固格局。投
資者可待股價回至２０天線３４２元部署，相對較值博。（ｅｒ）
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