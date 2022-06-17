【外圍經濟】日本料維持利率不變，１０年期國債孳息率升至６年高

《經濟通通訊社１７日專訊》日本金融市場正準備迎接今日（１７日）日本央行利率決策的

衝擊。經濟學家預料央行仍會維持寬鬆貨幣政策。１０年期國債孳息率早盤升至０﹒２６５％，

為２０１６年１月以來最高，超出央行０﹒２５％的目標範圍。

外電指，投機人士將日本國債期貨逼至停牌的邊緣。交易員正在密切關注任何意外的出現，

押注如果日本央行按兵不動的話，有可能引發債市壓力，加速日圓下跌，並加劇公眾對物價上漲

的擔憂。

分析指，日本央行自２０１６年以來一直在限制國債孳息率，最近幾天更是加大了限制力度

。但隨著聯儲局推出１９９４年以來最大幅度的加息，日本央行面臨的壓力正在加大，要麼改變

政策立場，要麼交代何時結束孳息率曲線控制。

但另一方面，《彭博》分析指出，如果日本央行屈服於不斷增大的市場壓力，放棄寬鬆貨幣

政策，那麼隨著對沖基金爭相做空債券，日本央行持有的超大規模國債將面臨巨額損失。

日本央行目前持有５２６萬億日圓（４萬億美元）國債，幾乎是日本國債總量的一半，與日

本的經濟規模相當。政策劇變可能導致日本央行持有的債券出現２９萬億日圓（２，１９０億美

元）的賬面損失。這是在整個孳息率曲線上移１００個基點的假設情境下可能出現的結果。這反

映日本央行推動利率正常化的努力，面對更加複雜的情況。

日本央行將於今早１１時正公布議息結果。（ｊｆ）

