  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/06/2022 09:59

【外圍經濟】日本料維持利率不變，１０年期國債孳息率升至６年高

　　《經濟通通訊社１７日專訊》日本金融市場正準備迎接今日（１７日）日本央行利率決策的
衝擊。經濟學家預料央行仍會維持寬鬆貨幣政策。１０年期國債孳息率早盤升至０﹒２６５％，
為２０１６年１月以來最高，超出央行０﹒２５％的目標範圍。
　　外電指，投機人士將日本國債期貨逼至停牌的邊緣。交易員正在密切關注任何意外的出現，
押注如果日本央行按兵不動的話，有可能引發債市壓力，加速日圓下跌，並加劇公眾對物價上漲
的擔憂。
　　分析指，日本央行自２０１６年以來一直在限制國債孳息率，最近幾天更是加大了限制力度
。但隨著聯儲局推出１９９４年以來最大幅度的加息，日本央行面臨的壓力正在加大，要麼改變
政策立場，要麼交代何時結束孳息率曲線控制。
　　但另一方面，《彭博》分析指出，如果日本央行屈服於不斷增大的市場壓力，放棄寬鬆貨幣
政策，那麼隨著對沖基金爭相做空債券，日本央行持有的超大規模國債將面臨巨額損失。
　　日本央行目前持有５２６萬億日圓（４萬億美元）國債，幾乎是日本國債總量的一半，與日
本的經濟規模相當。政策劇變可能導致日本央行持有的債券出現２９萬億日圓（２，１９０億美
元）的賬面損失。這是在整個孳息率曲線上移１００個基點的假設情境下可能出現的結果。這反
映日本央行推動利率正常化的努力，面對更加複雜的情況。
　　日本央行將於今早１１時正公布議息結果。（ｊｆ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話17/06/2022
【虛幣世界】美股道指跌穿三萬點關，加密貨幣普遍下挫
人氣文章財經熱話16/06/2022
英倫銀行宣布加息0.25厘　為連續第五次加息行動
人氣文章財經熱話16/06/2022
聯儲局重手加息地產股受壓　銀行股逆市造好
人氣文章中國故事16/06/2022
《神州經脈》中國持美債創十二年低　70城新樓價格指數同比轉跌
人氣文章財經熱話16/06/2022
【油股受壓】油價下季難大升　持有油股盡快離場！
人氣文章香港政情16/06/2022
【特區新班子】新班子名單曝光　陳國基升任政務司長　陳茂波連任
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金