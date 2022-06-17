  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/06/2022 14:19

【國際要聞】美國又爆槍擊案，一間教堂遭槍手闖入開火１死２傷

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國再爆發嚴重槍擊案，亞拉巴馬州伯明翰市郊一座教堂，當
地時間周四晚（１６日）傍晚近６時半，被一名槍手闖入開火，造成１死２傷，槍手被拘捕。
　　槍擊現場為維斯塔維亞山的聖公會史蒂芬斯教堂（Ｓｔ﹒　Ｓｔｅｐｈｅｎ＇ｓ　
Ｅｐｉｓｃｏｐａｌ　Ｃｈｕｒｃｈ）。警方暫未公布槍手身份及開槍動機。根據教堂網站公布
的日程，事發時原定舉行一場聚餐活動。（ｊｆ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話17/06/2022
618購物節臨近　京東再報捷獲大行唱好飆近半成　　
人氣文章FOCUS17/06/2022
【FOCUS】拜登、馬斯克奇談怪論　暗藏投資啟示？
人氣文章財經熱話17/06/2022
【鋰業股】傳天齊赴港上市獲批　憂贛鋒鋰業股價前景
人氣文章財經熱話17/06/2022
《午市前瞻》專家指現價追入京東上望空間小 外賣業務或第三季落地
人氣文章專訪17/06/2022
【專訪】拒靠父輩坐高位　太興陳家強：「二代」要更落力得認同
人氣文章專訪17/06/2022
【專訪】世界變要跑新賽道　太興二代掌舵人：別人未做過的我會試
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金