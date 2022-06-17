【國際要聞】美國又爆槍擊案，一間教堂遭槍手闖入開火１死２傷

《經濟通通訊社１７日專訊》美國再爆發嚴重槍擊案，亞拉巴馬州伯明翰市郊一座教堂，當

地時間周四晚（１６日）傍晚近６時半，被一名槍手闖入開火，造成１死２傷，槍手被拘捕。

槍擊現場為維斯塔維亞山的聖公會史蒂芬斯教堂（Ｓｔ﹒ Ｓｔｅｐｈｅｎ＇ｓ

Ｅｐｉｓｃｏｐａｌ Ｃｈｕｒｃｈ）。警方暫未公布槍手身份及開槍動機。根據教堂網站公布

的日程，事發時原定舉行一場聚餐活動。（ｊｆ）

