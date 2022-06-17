【外圍經濟】馬斯克被告上法庭，指推廣狗狗幣屬欺詐

《經濟通通訊社１７日專訊》加密幣崩盤之際，全球首富馬斯克因推廣「狗狗幣」而被告上

法庭。名為約翰遜（Ｋｅｉｔｈ Ｊｏｈｎｓｏｎ）的原告為一名美國投資者，他指交易狗狗幣

是一個金字塔騙局，要求索償２５８０億美元。

據外電報道，原告認為狗狗幣交易本質上是賭博，但卻被馬斯克當成合法投資來推廣，人為

抬高價格，行為屬於欺詐。他同時要求法庭禁止馬斯克及旗下企業推廣狗狗幣。（ｊｆ）

