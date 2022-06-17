【虛幣世界】美股道指跌穿三萬點關，加密貨幣普遍下挫

《經濟通通訊社１７日專訊》由於聯儲局激進加息，隔晚美股下跌，其中道指收跌逾７００

點，並失守３００００點關口，加密貨幣市場一同下挫，比特幣跌至２００００美元水平，而以

太幣則在１０５０位置徘徊，其他山寨幣呈現跌勢，其中ＤＯＴ和ＵＮＩ分別下跌超過１６％和

１３％，市場悲觀情緒持續。

ＦｘＰｒｏ 高級分析師Ａｌｅｘ Ｋｕｐｔｓｉｋｅｖｉｃｈ表示，投資者和交易員應該

做好準備，早前的反彈可能會很快全部蒸發，而投資者需要做好準備，因為在出現經濟停止放緩

的信號之前，金融市場中的加密貨幣和風險資產不太可能可靠地上升。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２０３５６﹒７１元（美元．下同），跌０﹒２２％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１０６３﹒６９元，跌０﹒４５％；艾達幣報

０﹒４７６１元，跌０﹒０２％；瑞波幣報０﹒３１４５元，升０﹒４２％。（ｕｌ）



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