  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/06/2022 08:41

【虛幣世界】美股道指跌穿三萬點關，加密貨幣普遍下挫

　　《經濟通通訊社１７日專訊》由於聯儲局激進加息，隔晚美股下跌，其中道指收跌逾７００
點，並失守３００００點關口，加密貨幣市場一同下挫，比特幣跌至２００００美元水平，而以
太幣則在１０５０位置徘徊，其他山寨幣呈現跌勢，其中ＤＯＴ和ＵＮＩ分別下跌超過１６％和
１３％，市場悲觀情緒持續。
　　ＦｘＰｒｏ　高級分析師Ａｌｅｘ　Ｋｕｐｔｓｉｋｅｖｉｃｈ表示，投資者和交易員應該
做好準備，早前的反彈可能會很快全部蒸發，而投資者需要做好準備，因為在出現經濟停止放緩
的信號之前，金融市場中的加密貨幣和風險資產不太可能可靠地上升。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２０３５６﹒７１元（美元．下同），跌０﹒２２％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１０６３﹒６９元，跌０﹒４５％；艾達幣報
０﹒４７６１元，跌０﹒０２％；瑞波幣報０﹒３１４５元，升０﹒４２％。（ｕｌ）
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
　
又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話17/06/2022
【虛幣世界】美股道指跌穿三萬點關，加密貨幣普遍下挫
人氣文章財經熱話16/06/2022
英倫銀行宣布加息0.25厘　為連續第五次加息行動
人氣文章財經熱話16/06/2022
聯儲局重手加息地產股受壓　銀行股逆市造好
人氣文章中國故事16/06/2022
《神州經脈》中國持美債創十二年低　70城新樓價格指數同比轉跌
人氣文章財經熱話16/06/2022
【油股受壓】油價下季難大升　持有油股盡快離場！
人氣文章香港政情16/06/2022
【特區新班子】新班子名單曝光　陳國基升任政務司長　陳茂波連任
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金