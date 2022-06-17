《談國論企－黎偉成》煤油氣５月份生產穩定增長挺經濟

《談國論企》受到中國的全國規模以上工業增加值於２０２２年５月份同比及環比皆回升，

和固定資產投資（不含農戶）加大增長速度等因素支持，規模以上工業原煤、原油、天然氣同比

及環比皆保持穩定增長，乃國民經濟恢復之象。中央的「疫情要防住、經濟要穩定、發展要安全

」政策，加快構建新發展格局和深化供給側結構性改革，經濟會全面回穩，對能源需求亦漸見殷

切。但得注意國際能源價反覆走高，不可掉以輕心。



＊控疫達效促各能源產量復常惟價高減進口＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，能源生產在２０２２年５月份穩定生產，而加工量

的減幅不斷收窄，結合多項數據，顯國民經濟由４月份的下行壓力加大，轉呈現恢復勢頭，當為

難得的經濟現象。

特別惹人注目的，當然是（一）原煤的生產和進口情況：（Ｉ）煤產於２０２２年５月份達

３﹒７億噸，同比增長１０﹒３％，相對於４月份３﹒６億噸的１０﹒７％升幅少增０﹒４個百

分點，但此數相對於２０２１年同期３﹒３億噸僅增０﹒６％大幅提升９﹒７個百分點，並使１

－５月份的產量累計１８﹒１億噸和平均增幅高達１０﹒４％，止住２０２１年全年均增低達

４﹒７％的相對偏低情況。國家統計局在發布數據時，特別闡釋「原煤生產保持較快增長」，乃

因「隨著煤炭保供穩價政策深入推進」之所致。

國務院李克強於２０２１年１０月９日，以國家能源源委員會主任的身份主持召開國家能源

委員會會議時指出，要（ｉ）從實際出發，糾正有的地方「一刀切」限電限產或運動式「減碳」

，確保北方群眾溫暖安全過冬，保障產業鏈穩定和平穩發展；和（ｉｉ）要科學有序推進實現「

雙碳」目標，這必須？？出長期艱苦卓絕的努力，並提出多項相關的政策性要求。此為對準境當

時限電而衍生的限產劣況，作出重要的及時處理和長期的指標，有利國民經濟繼續穩中有進發展

，而國內生產總值ＧＤＰ於２０２１年四季度同比增４％和２０２２年一季度上升４﹒８％，便

由是可見一斑。

但（ＩＩ）煤炭的進口，於２０２２年１－５月份累計達９５９５萬噸，同比減少

１３﹒７６％，比１－４月份７５４１萬噸大幅減少１６﹒２％，跌幅有所收窄。原煤於前５進

口減少，乃受於每噸進口價１０１８﹒２元飆升１﹒０５倍的影響。既然可自行增加生產，就不

要進口買貴貨，明智！

至於（二）原油，與原煤的情況大致相若：於２０２２年５月份的（１）產量１７５７萬噸

，同比增長３﹒６％，比４月份１７００萬噸所增４％少增０﹒４個百分點，使１－５月份累計

８５６９萬噸的同比增長４﹒１％，相對於２０２１年前５個月的２﹒２％升幅多增１﹒９個百

分點，反映出今年的產量較上年有頗為明顯的提升，屬好現象。

（２）原油進口於２０２２年５月份達４５８２萬噸同比增長１１﹒８％，比４月份４，

３０３萬噸的６﹒６％加快５﹒２個分點，此於原油於前５個月的輸入均價４４６３。元大升

５５﹒６％，反映出中國對原油需求相當殷切，經濟回穩和前景佳之是謂也。



＊電力生產供應料與經濟發展同步提升＊



和（３）原油加工量於２０２２年５月份達５３９２萬噸，同比減少１６﹒９％，比上月的

跌幅１０﹒５％有所擴大，使１－６５月份累計２﹒７７億噸減５﹒３％。疫情受控後，預期原

油會加大加工量的力度。

再看（三）天然氣，產量於２０２２年５月份達１７７億立方米同比增長４﹒９％，較４月

份增幅４﹒７％略高，使１－４５月份累計仍達９２４億立方米，升幅為５﹒８％，算是不錯的

發展。

天然氣的進口於５月份為９０７萬噸，同比即使減少１２﹒１％，卻比４月份所減的

２０﹒３％少減７﹒８個百分點。此當然受到天然氣的每噸進口價於前５個月為５１６７﹒２元

，同比無疑大幅３８﹒８％，但比４大升７２﹒１％回落３３﹒３個百分點，買之哉。

國家能源委員會去年１０月９日的會議，提出多個以煤碳為主的節能減排政策性措施：

（１）優化以煤為主的能源資源稟賦，優化煤炭產能布局，根據發展需要合理建設先進煤電，繼

續有序淘汰落後煤電。（２）加大國內油氣勘探開發，積極發展頁岩氣、煤層氣，多元開展國際

油氣合作。（３）加強煤氣油儲備能力建設，推進先進儲能技術規模化應用，不斷豐富能源安全

供應的保險工具。此為正面積極應對煤油氣等能源問題之道。

（四）電力方面，全國發電量於２０２２年５月份達６４１０億千瓦時，同比減少３﹒３％

，卻比４月份達６０８６億千瓦時所減４﹒３％少減１個百分點，尚可。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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