《異動股》港交所升１％，劵商股穩，俄交易所拓港股買賣平台

《經濟通通訊社１７日專訊》港交所（００３８８）現價升０﹒９７％，報３５２﹒２元，

該股成交約６８萬股，涉資２﹒３９億元，盤中高見３５４元，最低見３４６﹒６元；海通國際

（００６６５）升０﹒９％，報１﹒１２元；中信証券（０６０３０）無升跌，報１７﹒２４元

；中金（０３９０８）跌０﹒１３％，報１５﹒８元。

據俄羅斯媒體報道，俄羅斯聖彼得堡證券交易所（ＳＰＢ Ｅｘｃｈａｎｇｅ）宣布，下周

一（２０日）起將容許當地經紀買賣１２隻港股，包括騰訊（００７００）、阿里巴巴、

（０９９８８）、美團（０３６９０）、京東（０９６１８）、小米（０１８１０）、舜宇光學

（０２３８２）、碧桂園（０２００７）、金沙中國（０１９２８）、長和（００００１）、長

實集團（０１１１３）、中國生物製藥（０１１７７）及萬洲國際（０２８８）。有關名單在未

來會計劃擴大，至今年底增至２００隻，２０２３年將達１０００隻。

現時，恒生指數報２１０３０，升１８４點或升０﹒８９％，主板成交３９５﹒３６億元。

國企指數報７３４７，升８７點或升１﹒２１％。恒生科技指數報４６２５，升７８點或升

１﹒７３％。

即月期指新報２０９３７，升１９２點，低水９３點。即月國指期貨報７２９８，升８８點

，低水４９點。即月科指期貨新報４６２８，升７９點，高水２點。

上證綜合指數報３２９７，升１１點或升０﹒３６％，成交１５３５﹒４１億元人民幣。

深證成份指數報１２２４３，升９２點或升０﹒７６％，成交９８２﹒７４億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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港交所（００３８８） ３５２﹒２元 升０﹒９７％

海通國際（００６６５） １﹒１２元 升０﹒９％

中信証券（０６０３０） １７﹒２４元 無升跌

中金（０３９０８） １５﹒８元 跌０﹒１３％

廣發証券（０１７７６） １０﹒２元 升０﹒２％

國泰君安（０２６１１） ９﹒５８元 無升跌

招商局中國（００１３３） ９﹒０９元 無升跌

招商證券（０６０９９） ８﹒３１元 跌０﹒４８％

光大證券（０６１７８） ５﹒７２元 升１﹒４２％

海通證券（０６８３７） ５﹒７２元 升０﹒３５％

申萬宏源（０６８０６） １﹒７元 無升跌

耀才（０１４２８） １﹒４３元 升０﹒７％

中國信達（０１３５９） １﹒３１元 無升跌

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（ｐｃ）



