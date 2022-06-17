《午市前瞻》專家指現價追入京東上望不多，外賣業務或第三季落地

《經濟通通訊社１７日專訊》恒生指數半日收報２１００９，升１６３點或０﹒７８％，主

板成交７４１﹒５７億元。恒生中國企業指數報７３２９，升７０點或０﹒９７％。恒生科技指

數報４６１０，升６３點或１﹒３９％。

恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及騰訊控股

（００７００）；美團收報１９５﹒６元，升６﹒４元或３﹒３８％，成交２８﹒７９億元；阿

里巴巴－ＳＷ收報１０３元，升０﹒６元或０﹒５９％，成交２６﹒４５億元；騰訊控股收報

３６９﹒２元，升１﹒６元或０﹒４４％，成交２４﹒８１億元。國指三大成交股份依次為美團

、阿里巴巴－ＳＷ及騰訊控股。科指三大成交股份依次為美團、阿里巴巴－ＳＷ及騰訊控股。



＊聶振邦：美股弱勢拖累中概股，會影響港股表現＊



隔晚美股跌勢延續，今早港股受累低開，但重磅股如美團、友邦（０１２９９）等升幅擴大

，支撐恒指轉升。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，短線恒指２１０００心理關

口對之後走勢較為重要，若今日最終未能企穩２１０００，後市向淡機會較大。

他補充，美股近期表現弱勢，若後市表現持續向淡，中概股走勢難免受累，相關跌幅亦會拖

累港股科技股表現。另外亦要觀望內地會否有進一步的刺激經濟措施，因市場已逐步消化早前公

布的消息，未有新一輪消息刺激大市或機會回落，向下至２０１００將有較大支持力度。



＊５、６月消費力改善將有利京東業績＊



京東（０９６１８）６１８周年購物節如火如荼，此前京東公布６１８數據也顯示，露營用

帳篷、墊子成交額按年增長１﹒６５倍；另外９５後「預製菜」成交額按年增長９５﹒８％。聶

振邦指６１８銷情將有助改善京東業績，因早前封城影響整體零售市道，但５月至６月期間人民

消費力逐步恢復，將對業績及股價有正面作用。他指，近期京東股價表現改善，目前已逼近４月

底高位２６０元，預期於２６０元至牛熊線２７０元水平會有較大阻力，故現價追入上望空間不

大。



＊京東外賣業務或不會與美團正面交鋒＊



京東近期多次放風正著手建立外賣運送業務，京東零售ＣＥＯ辛利軍接受《彭博》採訪時表

示，公司已「思考和探索」推出餐飲外賣服務。他表示「至於甚麼時候開始做，這將取決於能力

以及人才籌備情況」。聶振邦指京東客戶群龐大，新業務落地後將為群眾帶來新鮮，估計將對業

績有幫助，亦看好京東外賣業務前景。雖然京東方面未有公布何時正式推出相關業務，但聶振邦

預期今年內將會成功推出，因為京東已有完整線上平台，技術問題不大，估計今年第三季，最遲

第四季便會有消息。

聶振邦指，京東外賣業務或會對美團有一定影響，但估計相關模式會與美團不一樣，因美團

現有運營模式出現虧蝕狀態，若京東跟隨其模式或會拖垮自身業績，認為京東或會以其他模式經

營外賣業務，例如集中高消費等盈利較高的高端市場等。（ｈｃ）

