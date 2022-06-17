騰訊場外減持眾安在綫（６０６０）２７１８萬股，套現６﹒７億元

《經濟通通訊社１７日專訊》根據聯交所資料顯示，騰訊（００７００）於本周三（１５日

）場外減持眾安在綫（０６０６０）２７１７﹒８２萬股，每股平均價２４﹒５２元，套現

６﹒６６億元，最新持股量由１０﹒０１％降至８﹒０９％。（ｂｉ）

