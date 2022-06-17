【北水炒Ｄ乜】淨流入４３﹒２億人幣，買協鑫科技沽美團

《經濟通通訊社１７日專訊》今日恒指低開１２８點，報２０７１６點。最高升３００點報

２１１４５點，最低跌１４８點報２０６９７點。恒指收報２１０７５點，升２２９點或

１﹒１％。

按額度計算，北水全日淨流入４３﹒２億元人民幣，增加２３﹒３％。北水淨買入最多的個

股依次是協鑫科技（０３８００）、中國海洋石油（００８８３）、新東方在綫（０１７９７）

；淨賣出最多的依次是美團（０３６９０）、建設銀行（００９３９）、舜宇光學科技

（０２３８２）。

主板成交１８６３﹒１５億元增加１７﹒６％。其中港股通成交３９０﹒２億元，佔總成交

２０﹒９％。



＊內地反壟斷法修正草案待二次審議＊



內地反壟斷法修正草案擬於下周將提請全國人大常委會二次審議。全國人大常委會法工委發

言人楊合慶表示，提請審議的草案二次審議稿將進一步明確反壟斷相關制度在平台經濟領域的具

體適用規則。

協鑫科技升５﹒０６％報３﹒３２元，北水淨買入３﹒４億元；中國海洋石油跌０﹒７５％

報１０﹒５２元，北水淨買入３億元；新東方在綫跌１２﹒５９％報２５元，北水淨買入２﹒８

億元。

美團升５﹒２３％報１９９﹒１元，北水淨賣出２﹒８億元；建設銀行升０﹒１８％報

５﹒５１元，北水淨賣出２﹒５億元；舜宇光學科技跌１﹒２１％報１１３﹒９元，北水淨賣出

２﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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協鑫科技 （０３８００） ３﹒３６

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒９７

新東方在綫 （０１７９７） ２﹒８５

快手 （０１０２４） ２﹒６７

吉利汽車 （００１７５） １﹒８５

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －２﹒８１

建設銀行 （００９３９） －２﹒４６

舜宇光學科技 （０２３８２） －２﹒４０

騰訊控股 （００７００） －１﹒２５

寶新金融 （０１２８２） －０﹒３０

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