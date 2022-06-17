《美元走勢－羅明立》歐元回調時留意１﹒０４７０的支持

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３４﹒４０ １３４﹒６３ １３２﹒１８

歐元╱美元 １﹒０５０２ １﹒０５５２ １﹒０４９４

英鎊╱美元 １﹒２２７７ １﹒２３５３ １﹒２２５２

美元╱瑞郎 ０﹒９６７５ ０﹒９７１２ ０﹒９６６２

美元╱港元 ７﹒８４９８ ７﹒８５００ ７﹒８４４９

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《美元走勢》瑞士央行１６日宣布加息５０個基點，瑞士法郎隨之大幅走強。由於瑞士央行

意外加息，八個主要貨幣國家中，只有瑞士跟日本是維持寬鬆貨幣政策的，瑞士突然加息，將可

能影響日本央行的貨幣政策。

美國上周初次申領失業金人數為維持於２２﹒９萬，較預期的２１﹒５萬高。面對全球通脹

升溫，繼聯儲局大幅加息０﹒７５厘後，瑞士央行突然將維持了１５年的－０﹒７５％政策利率

上調０﹒５％，美元兌瑞郎一度跌超過３％。而英倫銀行則保持審慎的加息行動，仍然只上調利

率０﹒２５％，但就表示已準備好有力的行動應對通脹。現時八種主要貨幣的國家，只有日本維

持寬鬆貨幣政策，今日央行議息後宣布利率保持在－０﹒１％，同時會關注匯價對經濟的影響。

全球央行相繼加息，而且幅度有所增加，市場擔心經濟衰退即將出現，美股帶動環球股市下

挫，美匯指數跌回１０３中位，非美貨幣普遍做好。歐元一度升至１﹒０６，接近２０天及５０

天線，估計會有不少阻力，回調時留意１﹒０４７０的支持。有歐洲央行官員指，政策正常化行

動過快會危及金融穩定，而過度漸進的調整行動則會損害歐洲央行的信譽，加上區內國家經濟情

況不一，如何收水的同時能避免債務危機重臨是央行的重大考驗。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０５００ １﹒０５８０ １﹒０４６０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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