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17/06/2022 16:16

《美元走勢－羅明立》歐元回調時留意１﹒０４７０的支持

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３４﹒４０　１３４﹒６３　１３２﹒１８
　　歐元╱美元　１﹒０５０２　１﹒０５５２　１﹒０４９４
　　英鎊╱美元　１﹒２２７７　１﹒２３５３　１﹒２２５２
　　美元╱瑞郎　０﹒９６７５　０﹒９７１２　０﹒９６６２
　　美元╱港元　７﹒８４９８　７﹒８５００　７﹒８４４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》瑞士央行１６日宣布加息５０個基點，瑞士法郎隨之大幅走強。由於瑞士央行
意外加息，八個主要貨幣國家中，只有瑞士跟日本是維持寬鬆貨幣政策的，瑞士突然加息，將可
能影響日本央行的貨幣政策。
　　美國上周初次申領失業金人數為維持於２２﹒９萬，較預期的２１﹒５萬高。面對全球通脹
升溫，繼聯儲局大幅加息０﹒７５厘後，瑞士央行突然將維持了１５年的－０﹒７５％政策利率
上調０﹒５％，美元兌瑞郎一度跌超過３％。而英倫銀行則保持審慎的加息行動，仍然只上調利
率０﹒２５％，但就表示已準備好有力的行動應對通脹。現時八種主要貨幣的國家，只有日本維
持寬鬆貨幣政策，今日央行議息後宣布利率保持在－０﹒１％，同時會關注匯價對經濟的影響。
　　全球央行相繼加息，而且幅度有所增加，市場擔心經濟衰退即將出現，美股帶動環球股市下
挫，美匯指數跌回１０３中位，非美貨幣普遍做好。歐元一度升至１﹒０６，接近２０天及５０
天線，估計會有不少阻力，回調時留意１﹒０４７０的支持。有歐洲央行官員指，政策正常化行
動過快會危及金融穩定，而過度漸進的調整行動則會損害歐洲央行的信譽，加上區內國家經濟情
況不一，如何收水的同時能避免債務危機重臨是央行的重大考驗。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　１﹒０５００　１﹒０５８０　１﹒０４６０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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