龐建貽及黃思遠獲委任為海洋公園董事局主席及副主席

《經濟通通訊社１７日專訊》政府宣布，行政長官已委任龐建貽和黃思遠分別為海洋公園公

司董事局主席和副主席，並委任八名新任成員，以及再度委任七名現任成員，任期兩年，由今年

７月１日起至２０２４年６月３０日止。

新獲委任的非官守成員為周明祖、李少穎、梁進、馬昀祺博士、蕭澤宇、Ｇｒａｙ Ａ

Ｗｉｌｌｉａｍｓ教授和黃顯榮，而漁農自然護理署署長（或代表）新獲委任為官守成員。另外

，獲再度委任的現任成員為張瑞蓮、馮秀炎、林天星、潘芷慇、胡陳德姿、發展局常任秘書長（

工務）（或代表）和旅遊事務專員（或代表）。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，龐建貽於２０１９年加入董事局，現為董事局副主席，

一直積極參與制定海洋公園的未來策略及海洋公園公司其他重要發展項目。他擁有豐富的商界經

驗，對推展未來策略亦有深入理解，並一直充分投入董事局的工作，是擔任董事局主席的最佳人

選。

劉鳴煒在２００８年７月加入海洋公園董事局，２０１４年起出任副主席，２０２０年首度

被委任為主席，去年再度獲委任，任期一年至今年６月。邱騰華說，衷心感謝劉鳴煒的睿智領導

，盡心盡力為董事局工作，又指他於不同崗位服務董事局共１４年，一直引領公園應對多項挑戰

，並協助制定未來策略，為公園開創新里程作出重要貢獻。

邱騰華表示，政府會繼續與海洋公園公司積極落實海洋公園的未來策略，以期將公園轉型成

為專注於保育和教育、扎根自然並結合歷險與休閒元素來提升訪客體驗的度假勝地。（ｂｉ）

