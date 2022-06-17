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即市新聞

17/06/2022 12:27

【地皮截標】灣仔住宅地收至少２０份標書，長實信置旭日等入標

　　《經濟通通訊社１７日專訊》灣仔皇后大道東２６９號住宅用地今天中午截標，最少有２０
家財團到場提交標書，包括長實（０１１１３）、鷹君（０００４１）、信置（０００８３）、
恒地（０００１２）、嘉華國際（００１７３）、旭日國際、漢國置業（００１６０）、建灝地
產、華懋、遠東發展（０００３５）、中信股份（００２６７）旗下中信泰富地產、永泰地產
（００３６９）、佳明集團（０１２７１）、會德豐地產、中國海外（００６８８）、百利保
（００６１７）及富豪（０００７８）聯營等。
　　嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，集團於同區有發展經驗，灣仔是有特色的區
域，相信限呎要求沒有影響出價。
　　佳明集團項目經理曾嘉敏表示，該項目規模及金額合適，限呎要求合適，未來新盤以２８０
方呎去規劃料影響有限，但對單位總價或有影響。她預料今年底香港有機會加息，但升幅不大，
對樓市影響有限。
　　旭日國際地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，集團是次獨資入標，又認為灣仔發展
成熟，租務潛力十分優厚，若中標的話將參考同區，興建商住項目。他又指，集團旗下已有屯門
青山公路大型項目，對市場有信心，集團資金充裕，未來會物色有潛力地皮，大小地皮都會充份
考慮。
　　是次是第二幅引入每個住宅單位實用面積不少於２８０平方呎的地皮。項目現時是教育局呂
祺教育服務中心用地，地盤面積約１﹒３萬平方呎，最高樓面約１１﹒６萬平方呎，住宅部分不
得多於１０﹒３萬平方呎。綜合市場估計，該地皮每呎樓面地價約１﹒２萬至１﹒８９萬元，市
值約１３﹒９億至２２億元。（ｂｉ）
　

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