【企業盈喜】現恆建築（１５００）料全年淨溢利按年升至少７０％

《經濟通通訊社１７日專訊》現恆建築（０１５００）公布，集團預期截至２０２２年３月

３１日止年度綜合淨溢利較上年度同期的２８７０萬元錄得不少於７０％升幅。

錄得升幅主要由於集團年內承接項目的收益及毛利增加及收回已完工項目認證的變更項目款

項。（ｃｗ）

