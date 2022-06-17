《本港經濟》香港最新失業率回落至５﹒１％，但仍略高於預期

《經濟通通訊社１７日專訊》政府統計處公布，本港今年３－５月經季節性調整的失業率為

５﹒１％，低於今年２－４月的５﹒４％，但仍略高於市場預估的５％。同期就業不足率則由

３﹒８％下跌至３﹒５％。



＊受惠於消費券及防疫措施放寬＊



勞工及福利局局長羅致光表示，失業和就業不足情況在今年３－５月隨著本地疫情緩和及社

交距離措施在期內較後時間逐步放寬而有所改善。新一輪消費券計劃和「２０２２保就業」計劃

亦對就業市場有幫助。今年３－５五月經季節性調整的失業率由２－４月的５﹒４％下跌０﹒３

個百分點至５﹒１％，就業不足率亦下跌０﹒３個百分點至３﹒５％。同時，總就業人數減少

５４００人至３５５﹒３８萬人，跌幅大為收窄。失業人數減少１﹒４７萬人至１９﹒１４萬人

。



＊政府：若疫情受控，勞工市場可望改善＊



展望未來，只要本地疫情維持受控，本地經濟活動以致勞工市場情況在未來數月應會繼續改

善。政府推出的各項支援措施將繼續有助支援企業和保障員工就業。因此，社會各界必須與政府

齊心合力控制疫情。政府會繼續密切留意相關情況。（ｃｌ）

