【夜期時段】即月期指最新報２１０１３點，升１８點，低水６２點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１０２８點，升３３點，低水
４７點，最新報２１０１３點，升１８點，低水６２點，合約成交８８８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７３４４點，升１５點，低水２４點，最新報７３２８點，
跌１點，低水４０點，合約成交７０９張。
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