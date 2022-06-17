【夜期時段】即月期指最新報２１０１３點，升１８點，低水６２點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１０２８點，升３３點，低水

４７點，最新報２１０１３點，升１８點，低水６２點，合約成交８８８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７３４４點，升１５點，低水２４點，最新報７３２８點，

跌１點，低水４０點，合約成交７０９張。

