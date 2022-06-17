【地皮截標】地政總署：灣仔住宅地共接獲２１份標書

《經濟通通訊社１７日專訊》灣仔皇后大道東２６９號住宅地今天中午截標，地政總署公布

，該地皮共收到２１份標書。入標財團包括長實（０１１１３）、鷹君（０００４１）、信置

（０００８３）、恒地（０００１２）、嘉華國際（００１７３）、旭日國際、漢國置業

（００１６０）、建灝地產、華懋、遠東發展（０００３５）、中信股份（００２６７）旗下中

信泰富地產、永泰地產（００３６９）、佳明集團（０１２７１）、會德豐地產、中國海外

（００６８８）、百利保（００６１７）及富豪（０００７８）聯營等。

嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，集團於同區有發展經驗，灣仔是有特色的區

域，相信限呎要求沒有影響出價。

佳明集團項目經理曾嘉敏表示，該項目規模及金額合適，限呎要求合適，未來新盤以２８０

方呎去規劃料影響有限，但對單位總價或有影響。她預料今年底香港有機會加息，但升幅不大，

對樓市影響有限。

旭日國際地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，集團是次獨資入標，又認為灣仔發展

成熟，租務潛力十分優厚，若中標的話將參考同區，興建商住項目。他又指，集團旗下已有屯門

青山公路大型項目，對市場有信心，集團資金充裕，未來會物色有潛力地皮，大小地皮都會充份

考慮。

是次是第二幅引入每個住宅單位實用面積不少於２８０平方呎的地皮。項目現時是教育局呂

祺教育服務中心用地，地盤面積約１﹒３萬平方呎，最高樓面約１１﹒６萬平方呎。綜合市場估

計，該地皮每呎樓面地價約１﹒２萬至１﹒８９萬元，市值約１３﹒９億至２２億元。（ｂｉ）

