消息指人行已受理螞蟻集團成立金融控股公司申請

《經濟通通訊社１７日專訊》外電引述知情人士表示，中國人民銀行已受理螞蟻集團成立一

家金融控股公司的申請，並已基本完成了對其信用評估合資企業牌照的審批工作，這是螞蟻集團

完成歷時一年的業務整頓，重啟其股票上市的關鍵一步。

報道稱，預計人行將批准該計劃。（ｂｉ）

