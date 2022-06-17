港交所：沒有與俄羅斯交易所進行合作

《經濟通通訊社１７日專訊》據俄羅斯媒體報道，俄羅斯聖彼得堡證券交易所（ＳＰＢ

Ｅｘｃｈａｎｇｅ）宣布，下周一（２０日）起將容許當地經紀買賣１２隻港股。

港交所（００３８８）發言人表示，目前沒有就此與俄羅斯聖彼得堡證券交易所進行合作，

相信這是該公司自己推出的全球發行人推廣計劃的一部分。（ｂｎ）

