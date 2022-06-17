【企業盈警】中國再生能源投資（９８７）料首四月純利跌逾７０％

《經濟通通訊社１７日專訊》中國再生能源投資（００９８７）發盈警，預期截至今年４月

３０日止四個月的未經審核綜合純利按年錄得超過７０％下跌。其純利下跌乃主要由於今年第一

季度風力資源低於預期及人民幣貶值虧損與去年同期收益相比。（ａｃ）

