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17/06/2022 18:32

【企業盈警】中國再生能源投資（９８７）料首四月純利跌逾７０％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國再生能源投資（００９８７）發盈警，預期截至今年４月
３０日止四個月的未經審核綜合純利按年錄得超過７０％下跌。其純利下跌乃主要由於今年第一
季度風力資源低於預期及人民幣貶值虧損與去年同期收益相比。（ａｃ）

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