《新股上市》ＧＯＧＯＸ（２２４６）公開發售傳獲數倍認購

《經濟通通訊社１７日專訊》快狗打車ＧＯＧＯＸ（０２２４６）今日中午截飛。據市場消

息指，ＧＯＧＯＸ的公開發售部分已獲數倍認購。

ＧＯＧＯＸ全球發售３１２０萬股，香港公開發售佔一成，招股價２１﹒５０元，一手

２００股，入場費為４３４３﹒３５元。該股預期本月２４日掛牌，上市聯席保薦人為瑞銀、中

金、交銀國際及農銀國際。

（ａｃ）

