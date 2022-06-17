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17/06/2022 18:18

《新股上市》ＧＯＧＯＸ（２２４６）公開發售傳獲數倍認購

　　《經濟通通訊社１７日專訊》快狗打車ＧＯＧＯＸ（０２２４６）今日中午截飛。據市場消
息指，ＧＯＧＯＸ的公開發售部分已獲數倍認購。
　　ＧＯＧＯＸ全球發售３１２０萬股，香港公開發售佔一成，招股價２１﹒５０元，一手
２００股，入場費為４３４３﹒３５元。該股預期本月２４日掛牌，上市聯席保薦人為瑞銀、中
金、交銀國際及農銀國際。
（ａｃ）

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