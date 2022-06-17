【專訪】拒靠父輩坐高位，太興陳家強：「二代」要更落力得認同

《經濟通通訊社記者張可怡１７日報道》很多人以為「富二代」就是年紀輕輕坐上高位，有

家族支持很容易便取得成功，太興集團太子爺陳家強（Ｔｏｍｍｙ）卻認為，有個白手興家的父

親是靠山，也是一種壓力，「要說服老闆通過一個項目，有時一個同事比一個兒子更容易，因為

無論兒子說甚麼，他都認為你年紀小，因此要做得更多去證明自己。」



＊由零開始或由「一」開始＊



陳家強１９９５年赴英國留學，未畢業就自立門戶做生意，經銷防護裝置到西班牙、意大利

、荷蘭，「父親從來都不太想我回來太興集團，因為飲食業真的很辛苦，他認為如果我有自己的

想法應該出去闖。」於是，他在英國做了３年貿易生意，適逢２００７至２００８年，英國經濟

開始下滑，市場亦出現阿里巴巴等大集團，他認為「中間人」的角色做不住，而當時香港和內地

經濟剛起飛，便計劃到內地發展，打算做時裝生意，同時跟父親的摯友學習，幫忙打理太興業務

。

「因為嘗試過創業，又跟過師傅學習打理集團業務，當時便有由零開始和由『一』開始的想

法，決定由『一』開始，不用重新創辦新公司，用我的力量和學識幫助父親營運太興。」陳家強

表示，父親是「紅褲子」出身，性格很務實，但始終學識上較欠缺，他希望將自己在英國學到市

場推廣方面的知識帶到集團，於是決定於２００９年８月，正式加入太興，協助打理內地業務。



＊想父輩撐要更落力＊



做第二代勝在有家族支持，但對陳家強來說，第二代要更落力才能得到認同。「有些第二代

想創新，可能頭一兩次失敗，之後就未必備受認同。第二代的壓力是兩倍、三倍，大家都會看著

你能否成功。」他慶幸父親很少給他壓力，要求他要做出甚麼成績，讓他慢慢學習，而他亦在集

團其他老臣子上，學到不少經營之道。「剛加入集團，我跟了師傅３個月，在香港、廣州、深圳

三邊走，當時在內地擔任品牌經理，做出成績，再涉獵ＩＴ、審計和後勤等領域。」他表示看見

有些第二代一回來就坐在高位指指點點，其實行不通，要「交功課」才能讓父輩、員工信服。

「１２年前我剛從英國回來去內地，幫第一波太興改造，那是我第一個成績，開『茶木』之

前有開過燒肉店，這是第二個成績，之後才有『茶木』。」陳家強表示，起初說要改造太興，大

家都會質疑，要用無很多數據，無數個簡報，去說服管理層這件事的可行性，「當然我們無水晶

球在前面，沒有人能確保一定成功，但我們會說為甚麼要做，因為世界在轉變，除了要保持固有

的業務，也要嘗試新事物。」陳家強說。



＊首創餐廳拍微電影成一時熱話＊



陳家強的成名作是打造出人氣品牌「茶木」，令不少港人以為是台灣「過江龍」。２０１２

年，他首創以餐廳身份邀明星拍微電影宣傳，成為一時熱話，「別人做過的我不會做，別人未做

過的我會去嘗試。」因為敢於創新，他為太興集團帶來更多可能，越式餐廳「錦麗」、泰式餐廳

Ｔｏｍｍｙ Ｙｕｍｍｙ等，亦是他的代表作。



＊大學兼職送外賣 富二代不離地＊



雖然是富二代，陳家強看起來相當「貼地」，「大學要去送外賣，自己賺錢養自己，雖然父

親會給學費和生活費，但要買東西就要自己賺錢。」因為個性較獨立，在英國做生意完全沒有依

靠父親，「與生意夥伴做Ｂ２Ｂ、Ｂ２Ｃ貿易生意，在貨櫃執貨由零開始，學習使用新系統，當

時是第一代電商平台，其實都是捱出來的。」他表示因為當年創業的經驗，令他加入太興後更得

心應手。



＊父親無架子樂於助人＊



提到太興創辦人陳永安，陳家強表示父親沒有架子，「在餐飲協會內大家都會稱呼他為『安

哥』，他以前是餐飲協會會長，他在會上花了很多心力，希望盡量幫助業界人士。」身為香港餐

飲聯業協會青年委員會主席，他希望可以向父親學習，盡量幫助餐飲業有需要的人。

