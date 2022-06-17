【特區新班子】孫玉菡拒評會否出任勞福局局長，暫時專注目前工作

《經濟通通訊社１７日專訊》勞工處處長孫玉菡早上出席立法會一個委員會會議後，被問到

是否會出任下屆勞工及福利局局長，他表示暫時專注做好目前勞工處工作，而且仍有法案委員會

的工作要處理，暫不評論其他事情。他說若有任何崗位可以服務社會，會全力以赴。（ｈｙ）

