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17/06/2022 14:58

【香港政情】林鄭不評論國家領導人訪港行程，稱過往兩年未辦酒會

　　《經濟通通訊社１７日專訊》香港回歸２５周年，外界關注７月１日回歸酒會是否會繼續，
行政長官林鄭月娥回應指，不會透露有關國家領導人訪港的行程，但過往兩年因防疫規定都未有
舉辦酒會，只是在升旗儀式後，進室內聽致詞、看表演。
　　林鄭表示，現時未屬新一波疫情爆發，不需要以法律收緊防疫措施，謹呼籲和加強檢測，提
升市民防疫意識。（ｈｙ）

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