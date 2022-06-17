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即市新聞

17/06/2022 16:30

《小傳日記》大熱農產品直播，跟實農業概念實無錯！

　　《小傳日記》話說呢幾日炒到飛天嘅教育佬ｐａｒｔｙ終於曲終人散，噚日都算炒到白熱化
，新東方在綫（０１７９７）之外嘅都雞犬升天，不過其他股就唔好彩，炒起一日之後就要跌返
落嚟，結果天立（０１７７３）跌兩成一，報１﹒２８銀；思考樂（０１７６９）跌多過兩成二
，報０﹒８８銀；始作俑者新東方在綫跌多過一成二，報２５銀。
　　新東方在綫下面嘅「東方甄選」就係賣農產品起家嘅，唔知係咪「耕開有人爭」，趁住呢股
熱潮，又臨近京東（０９６１８）牛一６１８正日，阿里（０９９８８）旗下天貓今年就乘勢用
農產品直播嚟對撼，而家平均每日有挨近１萬場原生態直播，直播嘅縣域農產品成交量按年增加
差唔多五成！連埋淘寶嗰邊，已有超過１０萬個農民主播，遍布全國２０００幾個縣域。淘寶直
播也通過線上培訓、送課下鄉等培訓活動，幫農民主播提升專業能力。
　　雖然天貓好似係借住近期熱度嚟推農產品直播，但係其實呢個方向都早有先兆。記得今年年
頭就有報話馬雲出咗國去歐洲嗰邊考察農業，雖然肯係唔會響嗰邊考察農業直播啦，不過佢有意
要推農業就唔係新鮮事，而推動農業發展亦好大機會係阿爺一個大方向，所以近呢類農產品直播
大熱，當然都好大機會係上面嘅意料之內。
　　農產品直播忽然大熱，對於推動神州農業發展都係百利而無一害，受到打壓嘅機會都自然細
啲，或者就解釋到點解新東方在綫可以炒得咁瘋狂囉。請請！

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無涉。

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