《小傳日記》大熱農產品直播，跟實農業概念實無錯！

《小傳日記》話說呢幾日炒到飛天嘅教育佬ｐａｒｔｙ終於曲終人散，噚日都算炒到白熱化

，新東方在綫（０１７９７）之外嘅都雞犬升天，不過其他股就唔好彩，炒起一日之後就要跌返

落嚟，結果天立（０１７７３）跌兩成一，報１﹒２８銀；思考樂（０１７６９）跌多過兩成二

，報０﹒８８銀；始作俑者新東方在綫跌多過一成二，報２５銀。

新東方在綫下面嘅「東方甄選」就係賣農產品起家嘅，唔知係咪「耕開有人爭」，趁住呢股

熱潮，又臨近京東（０９６１８）牛一６１８正日，阿里（０９９８８）旗下天貓今年就乘勢用

農產品直播嚟對撼，而家平均每日有挨近１萬場原生態直播，直播嘅縣域農產品成交量按年增加

差唔多五成！連埋淘寶嗰邊，已有超過１０萬個農民主播，遍布全國２０００幾個縣域。淘寶直

播也通過線上培訓、送課下鄉等培訓活動，幫農民主播提升專業能力。

雖然天貓好似係借住近期熱度嚟推農產品直播，但係其實呢個方向都早有先兆。記得今年年

頭就有報話馬雲出咗國去歐洲嗰邊考察農業，雖然肯係唔會響嗰邊考察農業直播啦，不過佢有意

要推農業就唔係新鮮事，而推動農業發展亦好大機會係阿爺一個大方向，所以近呢類農產品直播

大熱，當然都好大機會係上面嘅意料之內。

農產品直播忽然大熱，對於推動神州農業發展都係百利而無一害，受到打壓嘅機會都自然細

啲，或者就解釋到點解新東方在綫可以炒得咁瘋狂囉。請請！



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