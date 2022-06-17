【新冠肺炎】本港新增１０１４宗本地確診，輸入個案１３１宗

《經濟通通訊社１７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增

１０１４宗新冠肺炎本地確診，包括３７９宗核酸檢測陽性，６３５宗快測經覆檢陽性，另有

１３１宗輸入個案，當中６７宗在機場發現，５４宗檢疫酒店發現，１０宗為檢疫完成第七日後

樣本。另有１宗死亡個案。第五波累計１２１﹒２萬宗確診個案。（ｈｙ）



