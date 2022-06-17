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17/06/2022 16:47

【新冠肺炎】李立業：近日確診個案回升，公立醫院數字仍平穩

　　《經濟通通訊社１７日專訊》醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，雖然近
日確診人數提升，但公立醫院接收病人的情況平穩，入院、危殆等數據沒有明顯升幅。他又說，
醫管局已制訂方案，亦有預留一定數目的病床供接收確診病人，可於短時間內調動，做到「床等
人」。
　　衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，社交距離放寬後，料個案數字將維持現有
水平。目前社區有大量傳播鏈，但看不到有爆發性的上升，希望市民可謹守防疫措施。他又說，
目前大部分病人為輕症，暫時不是很憂慮確診個案會增加醫療負擔。
　　歐家榮又呼籲，市民在未來數星期要做好防疫措施，如進入室內可戴保護力較好的口罩，父
親節將至，他呼籲減少大型或跨家庭聚會。

＊日後大型爆發或考慮新措施＊

　　被問到港府會否要求市民進入其他場所前進行快測，歐家榮指，按過去的個案分析，由於酒
吧屬較高危群組，人與人之間接觸及交流較多，加上顧客或沒有固定座位會走來走去，因此傳播
風險較高，要求快測是風險管理措施。但食肆顧客有固定的座位，加上食肆的鮮風規定，相信風
險較低，會視乎流行病學情況，若日後出現大型爆發或會考慮新的措施。（ｈｙ）

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