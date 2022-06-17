【新冠肺炎】傳反恐隊１６警員快測陽性，歐家榮：涉２０人染疫

《經濟通通訊社１７日專訊》傳反恐特勤隊有１６名警員快測呈報陽性，衞生署衞生防護中

心傳染病處首席醫生歐家榮表示，衞生防護中心知悉事件，並已派員跟進，據了解，是其中一個

警察部門出現爆發，有２０人染疫，已安排他們進行隔離，亦安排其家人進行檢疫。

歐家榮表示，已建議相關同事進行核酸檢測，與患者有密切接觸者亦暫時不用上班，而涉事

部門已安排消毒清潔。（ｈｙ）

