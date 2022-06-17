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即市新聞

17/06/2022 11:53

《真知灼見－溫灼培》英倫銀行加息少但為何英鎊升？

　　《真知灼見》英倫銀行如市場預期於昨晚（１６日）議息會加息２５基點，把其官方息率推
上１﹒２５％水平。現時英息水平已重返２００９年１月以來，即１３年以來最高。面對９％年
通脹率，較美國的８﹒６％通脹率要嚴重，英倫銀行不得不加息。但由於４月ＧＤＰ按月比收縮
了０﹒３％，加上４月實質工資按年下跌４﹒５％，是２０年內最大跌幅，這使英倫銀行又不能
仿效聯儲局作大幅加息。不排除英倫銀行往後會採取緩慢加息取向，一方面借助加息力量壓抑通
脹，另方面借助本身經濟的逐步轉弱，市場消費力下降而慢慢把高企的通脹壓下來。所以對於８
月４日議息會相信英倫銀行仍只會加息２５基點。
　
　　英國加息雖是意料中事，但加息後英鎊匯價卻見大幅上升，今早（１７日）於亞洲市場重上
１﹒２３２０美元水平。英鎊升相信與英倫銀行的行動無關，主要是昨晚美元出現整體回落，從
而使一眾外幣包括英鎊反彈。至於美元為何跌？不排除純粹與技術因素有關。美元未調整前，其
月線圖、周線圖以至日線圖的相對強弱指數，均呈現超買入情況，所以美元本身確需要一個象樣
的調整。加上昨早聯儲局加息７５基點的利好消息已出，市場趁好消息獲利這也是可以理解。但
由於聯儲局７月份仍很大機會加息７５基點，按利率市場估計機率有７４％，而加息半厘是共識
，料這因素可繼續為美元帶來支持。以現時美國聯邦儲備基金息率水平１﹒５％－１﹒７５％範
圍，已遠高於英國息率１﹒２５％的情況下，如下月聯儲局再加最少半厘息，這樣美英息率差距
將會進一步擴大，這可對英鎊長遠方向不利。
　
　　昨天瑞士突如其來加了半厘息，但筆者反而想同大家分享對歐洲的看法。歐盟與俄羅斯經濟
全面切割後，帶來的後果可謂相當嚴重。這可從區內貿易數字中有所反映。歐元區４月份貿赤擴
大至３２４億元（歐元．下同），較３月的１６４億元貿赤增加近一倍。回憶去年４月，歐元區
卻有著１４９億元貿易盈餘。今年４月易赤大漲，咎其原因是與進口大幅上升３９﹒８％所致。
明顯，是失去了俄羅斯的便宜能源後，導致歐元區在這方面支付大幅上漲，推升了貿赤。２月
２４日俄烏局勢未爆發前，歐元區一直有著外貿盈餘，不時間盈餘更可達數百億元。現在這情況
已一去不返，對歐元區經濟以至歐元的衝擊可想而知。維持預期歐元有機邁向１算美元方向。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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