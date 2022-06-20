  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/06/2022 14:17

【美鷹加息】富達：儲局鷹派加息，金融市場續收緊，經濟恐急放緩

　　《環富通基金頻道１７日專訊》富達國際全球宏觀及策略配置主管Ｓａｌｍａｎ　
Ａｈｍｅｄ表示，聯儲局一如市場預期加息０﹒７５厘。在目前較高通脹率並顯著高於２０１３
年和２０１８年的情況下，金融市場將持續收緊狀態，以致未來數月的經濟增長或急劇放緩。

＊地產行業或受壓消費疲軟，宜減持股票及信用資產＊

　　美國聯儲局的鷹派態度已陸續反映，如地產等利率敏感行業可能會持續受壓。此外，也看到
消費疲軟的跡象，因為最近的信心下降已進一步影響實體經濟數據，例如最新的零售銷售數據表
現。最後，有鑑於整體債務水平非常高，實際利率進一步上升的程度有限。而債務融資的資產負
債表問題，正對歐洲央行政策發揮重大作用，預期歐洲央行為保持歐元區金融市場的穩定，可能
會持續在某些量化寬鬆政策下同時加息。
　　面對目前的鷹派政策，富達對核心策略資產配置仍保持謹慎態度，維持減持股票和信用資產
，在固定收益方面，相對其他已開發市場亦減碼美國。有鑑於美國聯儲局緊縮政策可能引發嚴重
的經濟增長放緩和衰退，因此預料信用市場仍將非常脆弱。然而，預期正在醞釀的經濟增長影響
將開始主導通脹，這將成為執政者和市場的首要關注重點。（ｗａ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話20/06/2022
【後市去向】張智威料恒指短期牛皮　精選兩板塊跑贏大市！
人氣文章FOCUS20/06/2022
【FOCUS】美元走強+需求衝擊　大宗商品周期或變
人氣文章財經熱話20/06/2022
《午市前瞻》專家指恒指或試2萬關 三桶油好消息出盡不宜再撈
人氣文章財經熱話20/06/2022
【三桶油續跌】中海油曾跌近6%　專家籲眼看手勿動！
人氣文章樓市「胡」言20/06/2022
【胡‧說樓市分析：美國再加息0.75厘，三個月內H按已逐步追貼定息!】
人氣文章大行報告20/06/2022
【大行炒D乜】招商證券評新東方在綫　高盛點睇三桶油？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金