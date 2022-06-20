【美鷹加息】富達：儲局鷹派加息，金融市場續收緊，經濟恐急放緩

《環富通基金頻道１７日專訊》富達國際全球宏觀及策略配置主管Ｓａｌｍａｎ

Ａｈｍｅｄ表示，聯儲局一如市場預期加息０﹒７５厘。在目前較高通脹率並顯著高於２０１３

年和２０１８年的情況下，金融市場將持續收緊狀態，以致未來數月的經濟增長或急劇放緩。



＊地產行業或受壓消費疲軟，宜減持股票及信用資產＊



美國聯儲局的鷹派態度已陸續反映，如地產等利率敏感行業可能會持續受壓。此外，也看到

消費疲軟的跡象，因為最近的信心下降已進一步影響實體經濟數據，例如最新的零售銷售數據表

現。最後，有鑑於整體債務水平非常高，實際利率進一步上升的程度有限。而債務融資的資產負

債表問題，正對歐洲央行政策發揮重大作用，預期歐洲央行為保持歐元區金融市場的穩定，可能

會持續在某些量化寬鬆政策下同時加息。

面對目前的鷹派政策，富達對核心策略資產配置仍保持謹慎態度，維持減持股票和信用資產

，在固定收益方面，相對其他已開發市場亦減碼美國。有鑑於美國聯儲局緊縮政策可能引發嚴重

的經濟增長放緩和衰退，因此預料信用市場仍將非常脆弱。然而，預期正在醞釀的經濟增長影響

將開始主導通脹，這將成為執政者和市場的首要關注重點。（ｗａ）

