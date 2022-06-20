  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/06/2022 14:45

【美鷹加息】信安資管：料７月及９月再加息半厘，第三季偏好亞股

　　《環富通基金頻道１７日專訊》信安資金管理（亞洲）投資策略部主管陳曉蓉指，即使面對
經濟數據開始放緩，聯儲局決定加息７５點子，幅度是１９９４年以來最大，反映局方對實質通
脹高企及通脹預期進一步上升的憂慮。下次議息會議再加息７５點子並非不可能，不過，基於核
心通脹開始放緩及部分經濟領域如零售及樓市開始轉弱，相信７月較大機會加息５０點子。
　
＊年底美ＣＰＩ或仍達６％，惟衰退風險或明年下半年才大增＊
　
　　在油價及食品價格持續上升帶動下，環球通脹居高不下，情況在成熟市場尤其明顯。美國５
月份消費者物價指數（ＣＰＩ）徹底摧毀市場對於美國通脹短暫見頂的預期，數字按年上升
８﹒６％，再創４０年新高。未來幾個月，隨著地緣政治緊張局勢延續及中國需求修復，在供應
持續短缺拖累下，大宗商品和食品價格或繼續增加通脹上行壓力，加上數據組成中影響通常持續
較長時間的項目如住屋部分，價格仍未見頂，表明通脹下降的過程將會非常漫長。年底前，美國
ＣＰＩ或只會輕微回落至約６％的水平。
　　整體而言，儘管對美國整體經濟的看法比年初悲觀，認為美國經濟將於下半年加快放緩，但
在相對較高儲蓄水平、消費者需求和商業投資的支持下，衰退風險或要到明年下半年甚至
２０２４年初才會顯著上升，反映聯儲局政策的滯後影響。
　
＊指標利率年底或升至３﹒２５％，惟若通脹高企或停加息＊
　
　　假設９月份議息會議亦加息５０點子，其後開始放慢加息步伐，今年餘下的兩次議息會議再
各加２５點子，年底前，指標利率或至少攀升至３﹒２５％。２０２３年上半年，取決於當時經
濟數據，聯儲局有機會再加息兩至三次，指標利率明年中或於４％見頂，加息周期暫告一段落。
在這個經濟成功「軟著陸」的情景當中，美國經濟增速重返長期趨勢水平，通脹顯著回落，失業
率輕微上升，政策利率或於明年底前再度下調。
　　不過，一旦通脹今年下半年居高不下，聯儲局年底前無法放慢加息步伐，配合環球經濟放緩
，及市場顯著波動下，消費者及企業信心惡化，美國經濟的下行風險將會急速上升，衰退機率顯
著上升的時間有機會推前到明年初，聯儲局或於年底前結束加息周期，並最快於明年初重新減息

　
＊價值及防守股可看高一線，債息上升對債市看法中性＊
　
　　展望下半年，由於市場累積一定跌幅，在極端拋售及相對合理基本因素支持下，市場低位有
機會出現熊市反彈。然而，一旦經濟數據急劇轉差並引發衰退憂慮急升，環球股市有機會再次顯
著回落並尋底。整體而言，第三季給予股市中性看法。相比大部分成熟市場，亞洲通脹前景相對
溫和，部分國家未必需要急速加息，加上繼續受惠疫情後經濟活動重啟，區內股市可看高一線。
板塊層面，價值及防守型板塊看高一線，當中偏好能源、金融及健康護理行業。
　　至於債市，面對通脹高企及勞動市場緊張，聯儲局或無法於短期內減慢政策收緊步伐，實際
利率推動下，美國國債孳息率第三季或維持高企，對主權債的看法為中性。債息上升亦有機會影
響企業債券總回報，不過，考慮到企業基本面依然穩健、違約率偏低及估值相對合理，投資級別
債及高收益債的看法維持中性。（ｗａ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話20/06/2022
【後市去向】張智威料恒指短期牛皮　精選兩板塊跑贏大市！
人氣文章FOCUS20/06/2022
【FOCUS】美元走強+需求衝擊　大宗商品周期或變
人氣文章財經熱話20/06/2022
《午市前瞻》專家指恒指或試2萬關 三桶油好消息出盡不宜再撈
人氣文章財經熱話20/06/2022
【三桶油續跌】中海油曾跌近6%　專家籲眼看手勿動！
人氣文章樓市「胡」言20/06/2022
【胡‧說樓市分析：美國再加息0.75厘，三個月內H按已逐步追貼定息!】
人氣文章大行報告20/06/2022
【大行炒D乜】招商證券評新東方在綫　高盛點睇三桶油？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金