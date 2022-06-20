【美鷹加息】信安資管：料７月及９月再加息半厘，第三季偏好亞股

《環富通基金頻道１７日專訊》信安資金管理（亞洲）投資策略部主管陳曉蓉指，即使面對

經濟數據開始放緩，聯儲局決定加息７５點子，幅度是１９９４年以來最大，反映局方對實質通

脹高企及通脹預期進一步上升的憂慮。下次議息會議再加息７５點子並非不可能，不過，基於核

心通脹開始放緩及部分經濟領域如零售及樓市開始轉弱，相信７月較大機會加息５０點子。



＊年底美ＣＰＩ或仍達６％，惟衰退風險或明年下半年才大增＊



在油價及食品價格持續上升帶動下，環球通脹居高不下，情況在成熟市場尤其明顯。美國５

月份消費者物價指數（ＣＰＩ）徹底摧毀市場對於美國通脹短暫見頂的預期，數字按年上升

８﹒６％，再創４０年新高。未來幾個月，隨著地緣政治緊張局勢延續及中國需求修復，在供應

持續短缺拖累下，大宗商品和食品價格或繼續增加通脹上行壓力，加上數據組成中影響通常持續

較長時間的項目如住屋部分，價格仍未見頂，表明通脹下降的過程將會非常漫長。年底前，美國

ＣＰＩ或只會輕微回落至約６％的水平。

整體而言，儘管對美國整體經濟的看法比年初悲觀，認為美國經濟將於下半年加快放緩，但

在相對較高儲蓄水平、消費者需求和商業投資的支持下，衰退風險或要到明年下半年甚至

２０２４年初才會顯著上升，反映聯儲局政策的滯後影響。



＊指標利率年底或升至３﹒２５％，惟若通脹高企或停加息＊



假設９月份議息會議亦加息５０點子，其後開始放慢加息步伐，今年餘下的兩次議息會議再

各加２５點子，年底前，指標利率或至少攀升至３﹒２５％。２０２３年上半年，取決於當時經

濟數據，聯儲局有機會再加息兩至三次，指標利率明年中或於４％見頂，加息周期暫告一段落。

在這個經濟成功「軟著陸」的情景當中，美國經濟增速重返長期趨勢水平，通脹顯著回落，失業

率輕微上升，政策利率或於明年底前再度下調。

不過，一旦通脹今年下半年居高不下，聯儲局年底前無法放慢加息步伐，配合環球經濟放緩

，及市場顯著波動下，消費者及企業信心惡化，美國經濟的下行風險將會急速上升，衰退機率顯

著上升的時間有機會推前到明年初，聯儲局或於年底前結束加息周期，並最快於明年初重新減息

。



＊價值及防守股可看高一線，債息上升對債市看法中性＊



展望下半年，由於市場累積一定跌幅，在極端拋售及相對合理基本因素支持下，市場低位有

機會出現熊市反彈。然而，一旦經濟數據急劇轉差並引發衰退憂慮急升，環球股市有機會再次顯

著回落並尋底。整體而言，第三季給予股市中性看法。相比大部分成熟市場，亞洲通脹前景相對

溫和，部分國家未必需要急速加息，加上繼續受惠疫情後經濟活動重啟，區內股市可看高一線。

板塊層面，價值及防守型板塊看高一線，當中偏好能源、金融及健康護理行業。

至於債市，面對通脹高企及勞動市場緊張，聯儲局或無法於短期內減慢政策收緊步伐，實際

利率推動下，美國國債孳息率第三季或維持高企，對主權債的看法為中性。債息上升亦有機會影

響企業債券總回報，不過，考慮到企業基本面依然穩健、違約率偏低及估值相對合理，投資級別

債及高收益債的看法維持中性。（ｗａ）

